TEMPO.CO, Jakarta - Captain America: Civil War mendominasi box office di seluruh dunia dan berhasil meraih US$ 200,2 juta pada pekan pertamanya setelah rilis secara internasional. Padahal, di Amerika Serikat, film itu baru akan tayang 6 Mei mendatang. Capaian film produksi Disney dan Marvel ini menjadikannya sebagai film musim panas paling sukses.



Kepala Distribusi Disney Dave Hollis memuji film-film Marvel sebagai model bisnis yang konsisten di industri yang sulit diprediksi. Menurut dia, Marvel telah menemukan cara menjaga filmnya tetap segar. Capaian yang menonjol ini menandakan salah satu film terbaik telah keluar.



“Kami berharap banyak, agar dapat terus mengulangi bisnis ini,” kata Dave, seperti dilansir Variety, Senin, 2 Mei 2016.



Raihan besar tersebut datang dari 37 wilayah utama yang mewakili sekitar 63 persen pasar internasional. Pembukaan ini hanya 5 persen lebih rendah daripada capaian Avengers: Age of Ultron serta lebih tinggi sekitar 26 persen dibanding pendapatan Iron Man 3 dan The Avengers.



Kontribusi terbesar diraih di Korea Selatan dengan mengantongi pemasukan US$ 28,9 juta, disusul Meksiko US$ 20,6 juta, Inggris US$ 20,5 juta, Brasil US$ 12,3 juta, Australia US$ 10,9 juta, dan Filipina US$ 7,5 juta. Capaian tersebut akan terus bertambah seiring debut Captain America di Amerika Utara, Cina, Rusia, Italia, dan Argentina pada pekan depan.



Di balik branding Marvel, ada beberapa alasan lain yang membuat Captain America: Civil War meraih awal yang baik. Antara lain film ini menjanjikan pertarungan dua anggota Avenger, yakni Captain America (Chris Evans) melawan Iron Man (Robert Downey Jr).



Film ini juga memperkenalkan Tom Holland sebagai pemeran Spiderman dan menjadi kemunculan pertama Chadwick Boseman sebagai Black Panther. Dua karakter ini diyakini menjadi favorit para penggemar.



Kesuksesan ini memberikan keuntungan beruntun kepada produksi Disney, yang sebelumnya telah mencetak banyak uang pada tahun ini dari Zootopia dan The Jungle Book. Dua film tersebut hampir meraih US$ 1 miliar secara global.



