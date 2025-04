Carrie Fisher Dipastikan Tetap Berakting di Star Wars 9

TEMPO.CO, Jakarta - Para penggemar Star Wars mungkin masih belum tahu akan seperti apa nasib Jenderal Leia selepas kematian Carrie Fisher. Fisher memang sudah menyelesaikan semua adegan dalam Episode ke-8 Star Wars: The Last Jedi yang akan ditayangkan di layar lebar sebelum meninggal, bagaimana dengan Star Wars 9?



Adik Carrie Fisher, Todd mengungkapkan bahwa ia dan putri Carrie, Billie Lourd, telah memberi izin pada Disney untuk menampilkan Fisher di Episode ke-9.



“Kami berdua bilang, ‘Iya, bagaimana caranya kalian menghilangkan dia?’ jawabannya ternyata memang tidak dihilangkan,” kata Todd kepada New York Times.



Todd mengatakan Carrie Fisher merupakan bagian dari Star Wars. Kehadiran Jenderal Leia yang diperankan Carrie Fisher, menurut Todd, sekarang lebih kuat dari sebelumnya. "Seperti Obi Wan, saat saber melumpuhkannya ia justru makin tangguh. “Saya pikir itu juga terjadi pada Carrie. Saya kira ini harus berlanjut,” katanya.



Banyak yang khawatir Carrie Fisher akan direkonstruksi dengan CGI, seperti Peter Cushing di prekuel Rogue One. Namun, dikabarkan bahwa kemunculan Leia di Episode IX akan berisi campuran adegan yang ia lakukan untuk The Last Jedi.



The Last Jedi yang disutradarai Rian Johnson akan tayang Desember ini, sementara Episode IX yang belum diumumkan judulnya akan tayang pada 2019.



ANTARA