TEMPO.CO, Jakarta - Band rock asal Amerika, Bon Jovi, akan kembali konser di Indonesia. Hal tersebut sudah dipastikan secara resmi oleh Bon Jovi lewat akun Twitter-nya, 13 jam lalu.



‏@BonJovi, "After 25 years, we're excited to return to Jakarta, Indonesia on September 11! #BonJoviJakarta."



Jakarta akan menjadi kota pertama yang membuka rangkaian konser di Asia pada 11 September di Stadion Gelora Utama Bung Karno (GBK). Selain Jakarta, Bon Jovi juga akan mengunjungi Shanghai, Cina; Malaysia; dan Singapura.



Pada 1995, grup musik yang dimotori oleh Jon Bon Jovi itu pernah datang ke Jakarta dan menggelar konser di Ancol. Sejak saat itu, banyak penggemarnya di Indonesia meminta pemilik lagu Always itu datang.



ALIA