TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Reza Rahadian berperan sebagai atasan di film My Stupid Bos. Tampilan fisik bos yang dimainkan Reza Rahadian dalam film ini berkepala pitak dan perut buncit.



Sebelum syuting, Reza Rahadian memodifikasi penampilannya agar sesuai dengan tokoh yang diperankannya. "Kepalaku pakai bald cap lalu ditutupi wig," kata Reza saat ditemui di Jakarta, Kamis, 14 April 2016.



Reza Rahadian menuturkan proses pemakaian wig serta make-up membutuhkan waktu hingga dua jam setiap kali syuting. Untuk perut buncit, Reza Rahadian mengatakan ada trik yang dilakukan para kru film terhadapnya.



Berat badan pria kelahiran Bogor, 5 Maret 1987 ini naik enam-tujuh kilogram setiap kali syuting. "Ada baju yang ditumpuk-tumpuk di bagian perut untuk menampilkan kesan buncit," katanya.



Meski penampilan Reza Rahadian di film My Stupid Bos ini jauh dari kesan tampan, lelaki bernama lengkap Reza Rahadian Matulessy ini bangga bisa bermain di film tersebut. "Saya happy dan fun banget," ujarnya.



Bagi seorang aktor, Reza Rahadian menjelaskan, peran seperti ini sangat menantang karena medium ekspresinya luas sekali. "Sudah lama saya ingin memainkan peran yang seperti ini," ujarnya.



Sebab itu, Reza Rahadian melanjutkan, saat sutradara My Stupid Bos, Upi, menawarkan peran bos itu kepadanya, dia langsung menerima. "Setelah dengar deskripsi filmnya dari Upi, saya langsung oke," ujarnya. "Padahal belum baca skenarionya."



Dalam film My Stupid Bos, Reza Rahadian berkolaborasi dengan aktris Bunga Citra Lestari dan berperan sebagai bos yang menyebalkan.



DINI TEJA