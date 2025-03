Cerita Robert Pattinson Ditenangkan Zendaya saat Syuting Film The Drama

TEMPO.CO, Jakarta - Robert Pattinson 'gila’ selama tiga hari saat beradu akting dengan Zendaya dalam film The Drama. Naskah film tersebut menimbulkan beberapa kendala baginya. Pattinson dibantu Zendaya supaya keluar dari pikiran dengan menyuruhnya untuk mengucapkan satu kalimat dan berhenti terobsesi dengan makna tersembunyi dari adegan mereka.

"Kami memiliki adegan bersama yang membuatku gila," kata Pattinson, dikutip dari Variety. Ia mengaku mati-matian mencari makna dari adegan tersebut, menulis berhalaman-halaman analisis tekstual. Hingga akhirnya ia menelepon Zendaya malam sebelum syuting adegan tersebut.

Pilihan Editor: Alasan Robert Pattinson Tidak Bisa Menonton Film Horor Lagi

Pattinson mengungkapkan keraguannya pada Zendaya dan berbicara selama dua jam. Setelah beberapa saat, dengan sangat tenang, Zendaya membuatnya mengerti bahwa dialog itu hanya menyampaikan apa yang ingin disampaikannya, tidak ada makna tersembunyi. “Dan di situlah aku menjadi 'gila' selama tiga hari," katanya.

Pengakuan Pattinson tidak sepenuhnya mengejutkan mengingat para kru di balik film tersebut. Sutradara Kristoffer Borgli dikenal dengan cerita berliku-liku, sebelumnya pernah membuat Dream Scenario pada 2023. Nicolas Cage berperan sebagai seorang profesor perguruan tinggi yang hidupnya berubah drastis ketika orang asing mulai melihatnya dalam mimpi mereka.

Robert Pattinson Hampir Alami Gangguan Mental

Dilansir dari Independent, di sesi lain wawancara, bintang Twilight itu mengatakan bahwa ia hampir mengalami "gangguan mental". Hal ini ia alami saat syuting Die, My Love karya Lynne Ramsay di awal bulan ini. Itu adalah drama pernikahan lainnya yang dibintangi oleh Pattinson dan Jennifer Lawrence. Bukan alur ceritanya yang membuatnya terguncang, melainkan adegan menarinya.

"Saya membuat film ini bersama Lynne Ramsay, dan dia penari yang sangat hebat. Dan Jennifer Lawrence juga penari yang sangat hebat. Mereka merasa sangat mudah melakukannya," kata Pattinson tentang permintaannya untuk menari gaya bebas untuk peran tersebut.

Dia kemudian mengaku merasa akan mengalami gangguan mental saat itu terjadi, dan dia berpikir bahwa mereka harus membuat koreografi atau memotongnya. “Mereka berkata, 'Tidak, menari saja, jangan bertingkah aneh.' Sampai akhirnya tiba saatnya, saya berkeringat banyak, bagian dalam celana saya basah karena keringat,” ungkap Pattinson.

Tentang Film The Drama

The Drama disutradarai oleh Kristoffer Borgli. Detail plotnya masih dirahasiakan hingga saat ini. Tetapi Pattinson dan Zendaya dikabarkan berperan sebagai pasangan yang hubungannya berubah secara tak terduga sebelum hari besar mereka.

Film ini mempertemukan kembali Borgli dengan A24 setelah Dream Scenario (2023) yang dibintangi Nicolas Cage. Drama ini juga diproduksi oleh Ari Aster, yang terkenal dengan Hereditary dan Midsommar. Film mendatang ini telah diumumkan pada Agustus 2024. Baik The Drama maupun Die, My Love diperkirakan akan dirilis sekitar tahun 2025, namun tanggal pastinya belum diumumkan.

2024 merupakan tahun yang besar bagi Zendaya. Ia memimpin kesuksesan lewat film Dune: Part Two dan Challengers. Ia selanjutnya akan kembali memerankan Rue Bennett yang memenangkan Emmy dan Golden Globe di musim ketiga Euphoria milik HBO. Selain itu, Pattinson tampil dalam drama fiksi ilmiah Bong Joon Ho, Mickey 17 yang dirilis pada Januari 2025. Ia sebelumnya terlihat di layar lebar sebagai Bruce Wayne dalam The Batman pada 2022 dan sebagai pengisi suara Grey Heron dalam versi bahasa Inggris dari The Boy and the Heron karya Hayao Miyazaki.

SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO | VARIETY | INDEPENDENT

Pilihan Editor: Zendaya dan Robert Pattinson Diincar Jadi Pemeran Utama Film The Drama