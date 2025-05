TEMPO.CO, Los Angeles – Aktor Hollywood, Charlie Sheen, mengumumkan bahwa dirinya telah lama mengidap HIV. Hal ini diungkapkan pria 50 tahun tersebut dalam program America’s Today, Selasa (18/11).



Berbicara kepada presenter Matt Lauer, Sheen mengaku ia mengungkapkan semua itu demi "membebaskan diri dari penjara".



"Saya positif HIV, dan saya harus menghentikan semua cerita yang menyerang dan sangat berbahaya mengenai diri saya yang bisa mengancam kesehatan orang lain," kata pemeran dalam serial komedi televisi "Two and A Half Men" tersebut.



"Saya telah mendapat cukup informasi yang saya percayai yang telah membuat saya berada dalam acara dan situasi ini pada hari ini."



Saat ditanya kapan ia mengetahui dirinya mengidap virus yang mematikan tersebut, Sheen menjawab, "Sekitar empat tahun yang lalu. Semuanya berawal dari serangkaian sakit kepala yang terus-menerus, migren yang sangat hebat, dan banjir keringat saat tidur yang terjadi selama dua hingga tiga malam berturut-turut. Saya akhirnya dibawa ke rumah sakit.



"Saya sempat mengira itu adalah tumor otak. Saya sempat berpikir semuanya sudah berakhir.



"Setelah serangkaian tes dan semua pemeriksaan lainnya, mereka (dokter) masuk ke kamar saya dan mengatakan inilah yang terjadi.



"Itu adalah tiga huruf yang sangat sulit diterima. Itu menjadi titik balik dalam kehidupan seseorang."



Sheen kemudian mengungkapkan dirinya menjadi korban penipuan oleh pihak-pihak yang meminta sejumlah uang agar mereka tak membocorkan rahasia tersebut.



"Memang itu yang terjadi. Jumlahnya tak begitu besar, tapi cukup menguras (harta saya)."



Saat ditanya berapa besar jumlah pastinya, Sheen menjawab, “Waduh, saya tak ingin keliru, tapi cukup untuk menyebutnya jutaan (dolar AS).



"Mereka lupa bahwa tindakan (pemerasan) itu berarti mengambil uang dari anak-anak saya. Saya punya lima anak dan seorang cucu."



Sheen melanjutkan bahwa selama masa-masa sulit tersebut ia memilih untuk melupakannya dengan berpesta dengan pekerja seks komersial (PSK). Atas kesadaran untuk tak menularkan penyakitnya kepada para PSK tersebut, Sheen memakai kondom. Tapi, saat mereka mengetahui kondisi dirinya yang sebenarnya, para PSK tersebut justru memerasnya.



"Saya mempercayai mereka, dan saya pikir mereka bisa membantu, tapi kepercayaan saya justru dikhianati."



Sheen juga mengungkapkan seorang PSK yang sengaja memotret obat-obatan miliknya dan meminta sejumlah uang agar foto tersebut tidak disebarkan.



Saat ditanya apakah sampai saat ini ia masih memberikan uang kepada orang-orang yang memerasnya tersebut, Sheen menjawab, "Tidak, setelah hari ini saya tak akan membayar mereka lagi. Saya pikir, hari ini saya telah membebaskan diri dari penjara."



Sheen yang pernah dibayar 1.3 juta dolar AS atau Rp 17,9 miliar per episode dalam serial komedi televisi "Two and A Half Men" menepis anggapan bahwa dirinya sendiri yang telah membuatnya rentan terhadap HIV lantaran gaya hidup yang dijalaninya.



Saat ditanya apakah ia tahu bagaimana dirinya tertular oleh virus tersebut, Sheen menjawab, "Saya tak sepenuhnya tidak tahu."



Berbicara soal masa depannya, Sheen mengatakan, "Saya punya tanggung jawab untuk menjadi lebih baik lagi dan membantu banyak orang, dan semoga saja dengan apa yang kita lakukan saat ini, akan ada yang lain yang muncul dan berkata, 'Terima kasih Charlie karena telah mengungkapkannya'".



MIRROR | A. RIJAL