Chester Bennington Tewas, Selebritas Dunia Ungkapkan Kesedihan

TEMPO.CO, Jakarta - Berbagai reaksi dari kalangan selebritas internasional muncul menanggapi kematian vokalis utama grup Linkin Park, Chester Bennington. Musisi dari semua genre dan beberapa selebriti lainnya tertegun oleh berita mendadak dan memilukan tersebut bahwa kini Chester benar-benar telah tiada.



Chester Bennington tewas dengan cara gantung diri. Mayatnya ditemukan di rumahnya di kawasan The Palos Verdes Estates, Los Angeles, pada Kamis, 20 Juli 2017 pukul 09.00 waktu setempat. Ia tutup usia di umur 41 tahun.



Grup Band One Republic menjadi salah satu rekan yang mengungkapkan kesedihannya atas kematian Chester Bennington ini melalui jejaring sosial Twitter. "Ya Tuhan. Istirahatlah dalam damai Chester Bennington dari @linkinpark. Ini benar-benar menghancurkan hati kami. Bunuh diri adalah setan di bumi yang berjalan di antara kita," ucap mereka melalui akun @OneRepublic dengan tambahan emotikon sedih pada 20 Juli 2017.



Ucapan duka juga datang dari pembawa acara Jimmy Kimmel. "Chester adalah salah satu pria paling baik yang pernah saya temui di acara saya. Hatiku hancur dalam duka keluarga dan teman-temannya. Dia benar-benar akan dirindukan," ucap @JimmyKimmel.



Selebriti pemeran Alice dalam serial Twilight, Ashley Greene juga turut berduka cita atas kematian Chester. "Sedih mengetahui berlalunya penyanyi berbakat Chester Bennington vokalis Linkin Park. Hatiku berduka untuk keluarga dan putranya," tutur @AshleyMGReene.



Adapula penyanyi lagu Lonely No More, Rob Thomas. Sambil mengunggah foto Chester, ia menuliskan lagu Linkin park, Numb, menjadi lagu untuk hari ini. "Song of the day: NUMB - LINKIN PARK," tuturnya dalam akun @ThisIsRobThomas.



Masih banyak artis lain yang terus mengirimkan pesan dukanya melalui jejaring sosial seperti Jeff Stinco, Mark Ballas, Dana White, Dwayne Johnson, Paul Stanley, Lars Ulrich, Billy Idol, dan lain-lain.



Chester Bennington meninggalkan seorang istri dan enam orang anak dari dua pernikahanya. Lahir pada Maret 1976 di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat, Chester merupakan anak dari seorang polisi. Pada era 1993 hingga 1998, ia pernah tampil bersama Phoenix post-grunge band Grey Daze. Sebelum akhirnya bergabung dengan Linkin Park di 1998. Album Hybrid Theory dirilis dua tahun sesudahnya.



