Chris Cornell Meninggal Dunia Mendadak

TEMPO.CO, Jakarta - Vokalis band Audioslave dan Soundgarden, Chris Cornell, meninggal dunia di usia 52 tahun. Selain bernyanyi, Chris Cornell bermain gitar untuk band dari Seattle, Amerika Serikat, itu.



Penyanyi yang kerap menyajikan aksi panggung superdinamis tersebut meninggal pada Rabu malam waktu setempat, 17 Mei 2017, di Detroit, Amerika Serikat. Perwakilan keluarga Cornell, Brian Bumbery, mengatakan kematian vokalis brilian tersebut sangat tidak terduga dan tiba-tiba.



Menurut Bumbery, keluarga akan menyerahkan kasus kematian Cornell kepada rumah sakit untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penyebab kematiannya.



Dua puluh tahun setelah dia lahir pada 1964 di Seattle, Cornell membentuk band rock bernama Soundgarden. Di bawah label Sub Pop, Soundgarden digawangi oleh Cornell pada vokal dan gitar, Kim Thayil pada gitar, serta Hiro Yamamoto.



Rabu malam kemarin, Soundgarden berhasil mengguncang ribuan penonton di Fox Theater, Detroit, Amerika Serikat. Soundgarden rencananya tampil di Rock on the Rage Festival, Columbus, Ohio, Amerika Serikat, pada Jumat mendatang. Tentu saja rencana tersebut batal bersama kepergian Chris Cornell.



NEW YORK TIMES | ESKANISA RAMADIANI