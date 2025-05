TEMPO.CO , Bandung: Meliani Siti Sumartini, 17 tahun, kini membetot perhatian banyak orang. Video gadis imut berjillbab itu sedang memainkan gitar lagu Hourglass dari band cadas Lamb of God misalnya, kini hampir ditonton 1 juta orang di YouTube.



Kini di sela kesibukan bersekolah dan tampil di acara televisi, Meliani tetap membuat rekaman video dirinya memainkan gitar dengan membawakan lagu-lagu band metal. Meli tak menduga hasil video itu bisa membuatnya populer. “Saya mau jadi gitaris musik metal,” kata Meliani kepada Tempo di sekolahnya, Sabtu, 17 Januari 2015. Baca juga: Jago Bergitar Metal Gadis Berjilbab Bikin Heboh.)



Dalam video di YouTube yang menjadi pergunjingan di media sosial, Meliani memainkan gitar dengan membawakan musik beraliran metal. Lagu-lagu yang dimainkan di antaranya adalah Hourglass milik kelompok musik Lamb of God dan 'Say Goodnight' milik grup Bullet For My Valentine. Video tersebut diunggah pada Maret 2014. (Baca juga: Gitaris Metal Berjilbab Jadi Terkenal di Sekolah.)



Walau beberapa orang kini sudah menghubunginya untuk berkenalan dan mengajak bermain musik metal, Meli belum mau menanggapinya. Alasan Meliani, dia tidak mau sekolahnya keteteran. (Baca juga: Kontroversi Gitaris Metal Berjilbab Asal Bandung)



Meliani kini jadi siswa terkenal di sekolahnya sebagai gitaris metal berjilbab. Semula, siswi kelas 3 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 3 Pasundan Jurusan Administrasi Perkantoran, dikenal sebagai gadis pendiam dan pintar. Meliani selalu mendapat ranking yang bagus di kelasnya.



ANWAR SISWADI





