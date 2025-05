Cita Citata Kalahkan Maroon 5 dan Taylor Swift, Kok Bisa?

TEMPO.CO, Jakarta - Cita Citata berhasil mengukir prestasi di tingkat internasional. Video klip "Goyang Dumang" di youtube masuk dalam daftar 10 video paling populer, YouTube Rewind 2015.



Bahkan, lagu milik Cita Citata yang diunggah beberapa waktu lalu itu berada di peringkat kedua, mengalahkan video klip grup band Maroon 5 untuk lagu "Sugar".



"Alhamdulillah, enggak nyangka banget di YouTube. Apresiasinya banyak banget, enggak cuma di Indonesia," ungkap Cita Citata tersenyum sumringah di Senayan City, Jakarta Selatan, Kamis, 7 Januari 2016.



Selain itu, video musik untuk lagunya Cita Citata berjudul "Aku Mah Apah Atuh", juga menempati peringkat keempat video terpopuler YouTube Rewind 2015, mengalahkan banyak penyanyi barat yang lebih profesional.



"Ya alhamdulillah, dua lagu Cita masuk 10 besar. Jadi, yang lainnya itu sebagian besar lagu Barat, lagu orang luar gitu, kan," ujar Cita citata.



Di bawah Cita Citata ada Ellie Goulding dengan "Love Me Like You Do", Maroon 5 'Sugar', Isyana Sarasvati dengan "Tetap Dalam Jiwa", dan klip "Bad Blood" milik Taylor Swift.

