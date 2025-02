Claudia Kim Membintangi God's Beads: Simak Deretan Drakor yang pernah Dibintanginya

TEMPO.CO, Jakarta - Claudia Kim aktris dan model Korea Selatan. Namanya dikenal setelah ikut dalam film Avengers: Age of Ultron pada 2015 dan Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald pada 2018. Baru-baru ini JTBC mengonfirmasi bahwa Claudia Kim menjadi salah satu pemeran dalam drama historis terbaru God’s Beads berakting dengan aktor Ahn Bo Hyun.