Coldplay Rilis Video Lirik Lagu Baru Soal Imigran

TEMPO.CO, Jakarta - Coldplay merilis video lirik resmi untuk lagu baru mereka Miracles (Someone Special) yang berkolaborasi dengan penyanyi rap Big Sean.



Menampilkan foto-foto imigran dari abad ke-19 dan 20, video Coldplay tersebut memiliki pesan penting tentang sejarah panjang Amerika menyambut kedatangan para imigran dari seluruh dunia.



Dalam bingkai dan album foto, orang-orang yang ada di foto seolah dihidupkan kembali. Coldplay sepertinya ingin menunjukkan keberagaman Amerika.



Tidak hanya itu, Coldplay juga menyelipkan nama-nama orang berpengaruh, termasuk Muhammad Ali, serta memberi pesan untuk tetap kuat dan "jangan menyerah" dalam lirik lagu tersebut.



"My father said never give up son, just look how good Cassius become/Muhammad, Mahatma, and Nelson/Not scared to be strong," kata Chris Martin bernyanyi.



Video tersebut disutradarai oleh Ben Mor, yang sebelumnya pernah bekerja sama dalam video Coldplay Hymm For The Weekend, yang menampilkan Beyonce.



Saat ini Coldplay tengah berada di Amerika Utara dalam tur "A Head Full of Dream Tour" mereka hingga November. Billboard mengungkapkan tur itu akan berlanjut ke Brasil dan Argentina.



ANTARA