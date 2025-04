Cuplikan Film Justice League Beredar, di Mana Superman?

TEMPO.CO, California- Cuplikan terbaru film Justice League telah ditayangkan dalam acara Comic Con 2017, San Diego, California, Amerika Serikat, Sabtu, 22 Juli 2017. Cuplikan teranyar Justice League itudidominasi sosok Wonder Woman.



Anda bisa melihat aksi Gal Gadot menangkis tembakan dalam museum hingga meloncat ke atas ketinggian. Bahkan Wonder Woman sempat menggeser Batman dengan menjadi pemimpin para superhero pada paruh akhir cuplikan.



Di samping dominasi Wonder Woman, hal lain yang menjadi sorotan adalah Superman. Sosoknya absen sepanjang cuplikan terbaru Justice League sama seperti teaser pertama. Hal ini tidak mengherankan mengingat Superman diceritakan meninggal dunia dalam akhir film Batman v Superman: Dawn of Justice yang dirilis pada 2016.



Meski Superman absen dalam cuplikan Justice League, spekulasi berbagai pihak tetap muncul. Banyak orang memprediksi DC Comics dan Warner Bros sengaja menyimpan Superman sebagai kejutan. Ini diperkuat dengan adegan misterius pada akhir teaser teranyar Justice League.



Adegan tersebut menampilkan pengawal Batman, Alfred (Jeremy Irons) tengah berbicara dengan sosok rahasia. Sosok rahasia tersebut digambarkan begitu kuat layaknya Superman karena kedatangannya sempat membuat ruangan bergetar. Alfred kemudian berkata, "Semoga kamu tidak terlambat" kepada sosok tersebut. Ungkapan ini kemungkinan menjadi tanda permohonan bantuan dari Justice League kepada Superman.



Justice League disutradarai oleh Zack Snyder dan dijadwalkan tayang 16 November 2017. Selain Gal Gadot, film ini turut menampilkan Ben Affleck sebagai Batman, Jason Momoa sebagai Aquaman, Ezra Miller sebagai Flash, dan Ray Fisher sebagai Cyborg.



TABLOID BINTANG