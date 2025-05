Cuplikan Now You See Me 3 telah Diluncurkan

FILM Now You See Me: Now You Don't akan dirilis di bioskop pada 14 November 2025. Dikutip dari Collider, film ini mempertemukan kembali Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco, dan Morgan Freeman. Adapun Justice Smith, Rosamund Pike, dan Ariana Greenblatt menjadi pemain baru dalam film ini.

Lionsgate Motion Picture Group menunjuk Ruben Fleischer sebagai sutradara untuk Now You See Me 3. Penulis skenario diisi oleh Eric Warren Singer yang pernah berpartisipasi untuk American Hustle (2013). Pihak produksi telah merilis cuplikan (trailer) film melalui saluran YouTube Lionsgate Movie pada Rabu, 30 April 2025.

Cuplikan Now You See Me 3

Cuplikan dalam YouTube yang berdurasi 2 menit 24 detik ini menampilkan Eisenberg (J. Daniel Atlas) kembali memimpin grup pesulap legendaris, The Four Horsemen. Now You See Me 3 melanjutkan petualangan para Escapades of The Horsemen, kelompok ilusionis yang menggunakan keterampilan mereka untuk mengakali dan mengungkap korupsi perusahaan. Mereka menghadapi tantangan dan lawan baru sambil merencanakan perampokan berani dan berisiko.

Kilas Balik Now You See Me 2

Grup menghadapi tantangan baru dengan merekrut generasi pesulap muda untuk mengungkap konspirasi besar yang melibatkan teknologi canggih dan manipulasi digital, dikutip dari Cantika. Tim baru pesulap muda membuat nama untuk diri mereka menggunakan strategi berbasis ilusi.

Eisenberg yang tampak terasing dari kru lamanya bekerja dengan kelompok ilusionis yang lebih muda untuk mencuri permata mahal dari karakter jahat yang diperankan Rosamund Pike. Pike bergabung sebagai pemimpin kriminal misterius yang menjadi ancaman utama bagi tim.

Dalam film sebelumnya Now You See Me 2, The Horsemen melaksanakan perintah dari The Eye perkumpulan para pesulap rahasia. Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) agen khusus FBI yang berpihak terhadap The Eye datang membawa perintah baru. Rhodes datang memerintahkan The Horsemen mengungkap praktik ilegal perusahaan teknologi yang dipimpin Owen Case (Ben Lamb) yang tak lain adalah CEO.

Pada 22 Mei 2015, CEO Lionsgate Jon Feltheimer menyebut jika mereka telah mempersiapkan sekuel ketiga dari film tersebut, yakni Now You See Me 3 yang sudah direncanakan akan tayang pada akhir 2025.

