Daftar Film Luar Negeri yang Tayang di Bioskop Indonesia pada Februari 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Para pencinta film Indonesia dimanjakan oleh banyaknya judul film yang tayang bulan ini. Selain diramaikan dengan berbagai karya film lokal, sejumlah film luar negeri pun turut hadir mewarnai layar lebar Tanah Air. Mulai dari film Korea Selatan, Hollywood, animasi Jepang, hingga film konser dari beberapa idol ternama. Berikut ini daftar film luar negeri yang akan tayang di bioskop Indonesia pada Februari 2025.

1. Secret: Untold Melody (5 Februari) Secret: Untold Melody adalah film Korea yang akan tayang mulai 5 Februari 2025. Film ini menceritakan kisah Yoo Joon (D.O. EXO), seorang pianis yang mengalami masa sulit dalam kariernya. Setelah mengalami cedera pergelangan tangan yang memaksanya untuk sementara waktu meninggalkan minatnya, Yoo Joon kembali ke Korea untuk menjalani pengobatan.

Selama masa pemulihan, ia belajar di kampus ayahnya. Di ruang latihan di kampus tersebut, Yoo Joon bertemu dengan sosok misterius bernama Jung Ah (Won Jin Ah), seorang mahasiswi musik yang memainkan melodi-melodi indah. Pertemuan mereka ini kemudian berkembang menjadi sebuah koneksi yang tidak terduga, dengan Jung Ah menyimpan rahasia yang kelak akan mengubah segalanya.

2. Nosferatu (5 Februari) Poster film Nosferatu. Foto: Wikipedia.

Melansir dari Fandom, Nosferatu adalah film horor gotik yang ditulis dan disutradarai oleh Robert Eggers. Film ini merupakan pembuatan ulang dari film tahun 1922 karya FW Murnau, Nosferatu: A Symphony of Horror.

Film ini mengangkat kisah gotik tentang obsesi antara seorang wanita muda yang dihantui hantu di Jerman abad ke-19 dan vampir Transylvania kuno yang menguntitnya, membawa serta kengerian yang tak terkira.

3. IU CONCERT: THE WINNING (5 Februari) Film ini menampilkan konser dari solois terkemuka Korea Selatan, IU, yang mencetak pencapaian luar biasa dengan menggelar konser ke-100 dalam kariernya. Energi dan antusiasme yang membara dari IU dan UAENA, nama para penggemarnya, menyelimuti suasana megah di Seoul World Cup Stadium. Penonton disuguhkan deretan lagu hits seperti "Love Wins All," "Holssi," "Shopper," "Celebrity," hingga "Last Fantasy." Tak hanya itu, langit Sangam turut dihiasi pertunjukan drone yang memukau.

4. Firefighters (7 Februari) Film ini berdasarkan kisah nyata dari kasus pembakaran Hongje-dong pada tahun 2001. Dalam film ini digambarkan bahwa di lingkungan yang paling keras sekalipun, petugas pemadam kebakaran harus fokus memadamkan api dan menyelamatkan semua orang di sana.

Pada 4 Maret 2001 pukul 03.47 dini, pusat panggilan darurat 119 menerima panggilan telepon tentang kebakaran yang terjadi di lingkungan Hongje-dong. Petugas pemadam kebakaran, termasuk Cheol Woong (Joo Won), bergegas ke tempat kejadian.

5. Captain America: Brave New World (12 Februari) Poster film Captain America: Brave New World. Foto: Marvel.

Diceritakan, Sam Wilson yang sudah menjadi Captain America ditawari oleh, Ross, untuk menjadi agen Amerika. Meski begitu, Sam Wilson, merasa ragu atas tawaran tersebut, belum selesai dengan kegelisahannya ia justru harus menghentikan rencana penyerangan di Gedung Putih. Sebagai Captain America yang baru, Sam pun terjebak dalam sebuah insiden internasional dan harus mengungkap motif di balik rencana jahat berskala global.

6. Attack on Titan: The Last Attack (14 Februari) Dikutip dari AMC Theaters, Attack On Titan: The Last Attack menyatukan dua episode terakhir dari serial animenya. Diceritakan, setelah menjelajah di luar tembok dan terpisah dari rekan-rekannya, Eren mendapati dirinya terinspirasi oleh kebenaran baru ini dan merencanakan 'Rumbling,' sebuah rencana mengerikan untuk membasmi setiap makhluk hidup di dunia.

Dengan nasib dunia yang tergantung pada keseimbangan, kru beraneka ragam dari mantan rekan dan musuh Eren berebut untuk menghentikan misi mematikannya. Satu-satunya pertanyaan adalah, bisakah mereka menghentikannya?

7. Oshi no Ko: The Final Act (19 Februari) Oshi no Ko: The Final act Diadaptasi dari serial manga Oshi no Ko yang ditulis oleh Akasaka Aka dan diilustrasikan oleh Yokoyari Mengo. Film ini bercerita tentang Goro (Sakurai Kaito) yang berprofesi sebagai seorang ginekolog dan penggemar idola. Suatu hari, dia terkejut setelah bintang favoritnya, Ai (Saito Asuka), mengumumkan jeda dadakan. Goro tidak menyadari bahwa dia akan menjalin ikatan dengannya yang bertentangan dengan akal sehat! Kebohongan adalah senjata idola!

8. You Are The Apple of My Eye (21 Februari)

You Are the Apple of My Eye merupakan film romansa coming-of-age asal Korea Selatan yang diadaptasi dari film Taiwan tahun 2011 berjudul serupa. Film ini pertama kali ditayangkan pada 3 Oktober 2024 dalam ajang Festival Film Internasional Busan ke-29. Selanjutnya, jadwal pemutaran di bioskop Korea dan Indonesia dimulai pada 21 Februari 2025.

Kisahnya berpusat pada Jin Woo (Jinyoung), seorang siswa SMA yang cenderung kekanak-kanakan, beserta teman-temannya yang menghadapi berbagai tantangan khas masa remaja. Mereka semua terpesona oleh Seon Ah (Dahyun TWICE), siswi pintar yang elegan dan tampak sulit didekati meski duduk di kelas yang sama.

9. IVE THE 1ST WORLD TOUR in CINEMA (26 Februari) Setelah menjelajahi 19 negara dalam tur dunia perdana mereka, IVE kembali ke Seoul dengan semangat membara untuk menggelar konser encore bertajuk "SHOW WHAT I HAVE." Kini, euforia tur dunia mereka yang bak sebuah mimpi hadir kembali di layar bioskop di berbagai negara.

Film penuh sensasi ini menangkap energi dan emosi dari konser tersebut, menghadirkan setlist yang dipenuhi lagu-lagu hits yang telah membesarkan nama IVE, lengkap dengan pertunjukan memukau, wawancara eksklusif dengan para anggota, serta cuplikan di balik layar. Ini adalah kesempatan langka untuk menyelami dunia IVE dan menghidupkan kembali momen-momen berharga dari konser mereka.