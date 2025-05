Daftar Lengkap Pemenang BAFTA 2016

TEMPO.CO, London - British Academy Film Awards (BAFTA) kembali digelar untuk ke-69 kalinya di Royal Opera House, London, Ahad malam, 14 Februari 2016 waktu setempat. Penghargaan ini diberikan untuk insan perfilman asal Inggris maupun internasional atas kontribusinya pada 2015.



The Revenant yang dibintangi aktor Leonardo DiCaprio meraih lima penghargaan besar termasuk kategori film terbaik. Dicaprio berhasil menyabet penghargaan kategori aktor terbaik. Tiga kategori lainnya yang berhasil direngkuh yaitu sutradara terbaik, sinematografi terbaik dan make up terbaik.



Dalam penghargaan tersebut tampak nama-nama besar seperti Matt Damon, Maggie Smith, Cate Blanchett, Christian Bale, dan Idris Elba di antara puluhan nominator lainnya. Sementara itu pasangan Leo di film Titanic yakni Kate Winslet juga menjadi pemenang di kategori aktris pendukung terbaik untuk perannya di film Steve Jobs.



Berikut daftar peraih penghargaan BAFTA ke-69



1. BEST FILM

The Revenant (Pemenang)

The Big Short

Bridge of Spies

Carol

Spotlight



2. BEST OUTSTANDING FILM

Brooklyn (Pemenang)

45 Years

Amy

The Danish Girl

Ex Machina

The Lobster



3. BEST ACTOR

Leonardo DiCaprio - The Revenant (Pemenang)

Bryan Cranston - Trumbo

Matt Damon - The Martian

Michael Fassbender - Steve Jobs

Eddie Redmayne - The Danish Girl



4. BEST ACTRESS

Brie Larson - Room (Pemenang)

Cate Blanchett - Carol

Saoirse Ronan - Brooklyn

Maggie Smith - The Lady in the Van

Alicia Vikander - The Danish Girl



5. BEST SUPPORTING ACTOR

Mark Rylance - Bridge of Spies (Pemenang)

Christian Bale - The Big Short

Benicio del Toro - Sicario

Idris Elba - Beasts of No Nation

Mark Ruffalo - Spotlight



6. BEST SUPPORTING ACTRESS

Kate Winslet - Steve Jobs (Pemenang)

Jennifer Jason Leigh - The Hateful Eight

Rooney Mara - Carol

Alicia Vikander - Ex Machina

Julie Walters - Brooklyn



7. BEST DIRECTOR

Alejandro G Inarritu - The Revenant (Pemenang)

Todd Haynes - Carol

Adam McKay - The Big Short

Ridley Scott - The Martian

Steven Spielberg - Bridge of Spies



8. BEST ADAPTED SCREENPLAY

The Big Short (Pemenang)

Brooklyn

Carol

Room

Steve Jobs



9. BEST ORIGINAL SCREENPLAY

Spotlight (Pemenang)

Bridge of Spies

Ex Machina

The Hateful Eight

Inside Out



10. BEST ANIMATED FILM

Inside Out (Pemenang)

Minions

Shaun the Sheep Movie



11. BEST DOCUMENTARY

Amy (Pemenang)

Cartel Land

He Named Me Malala

Listen to Me Marlon

Sherpa



12. BEST FOREIGN FILM

Wild Tales (Pemenang)

The Assassin

Force Majeure

Theeb

Timbuktu



13. BEST CINEMATOGRAPHY

The Revenant (Pemenang)

Bridge of Spies

Carol

Mad Max: Fury Road

Sicario



14. BEST COSTUME DESIGN

Mad Max: Fury Road (Pemenang)

Brooklyn

Carol

Cinderella

The Danish Girl



15. BEST EDITING

Mad Max: Fury Road (Pemenang)

The Big Short

Bridge of Spies

The Martian

The Revenant



16. BEST MAKE-UP AND HAIR

The Revenant (Pemenang)

Brooklyn

Carol

The Danish Girl



17. BEST MUSIC

The Hateful Eight (Pemenang)

Bridge of Spies

The Revenant

Sicario

Star Wars: The Force Awakens



18. BEST PRODUCTION DESIGN

Mad Max: Fury Road (Pemenang)

Bridge of Spies

Carol

The Martian

Star Wars: The Force Awakens



19. BEST SOUND

The Revenant (Pemenang)

Bridge of Spies

Mad Max: Fury Road

The Martian

Star Wars: The Force Awakens



20. Best Special effects

Star Wars: The Force Awakens (Pemenang)

Ant-Man

Ex Machina

Mad Max: Fury Road

The Martian



21. BEST BRITISH SHORT ANIMATION

Edmond (Pemenang)

Manoman

Prologue



22. BEST BRITISH SHORT FILM

Operator (Pemenang)

Elephant

Mining Poems or Odes

Over

Samuel-613



23. OUTSTANDING DEBUT BY A BRITISH WRITER, DIRECTOR OR PRODUCER

Naji Abu Nowar (writer/director) & Rupert Lloyd (producer) - Theeb (Pemenang)

Alex Garland (director) - Ex Machina

Debbie Tucker Green (writer/director) - Second Coming

Sean McAllister (director/producer) & Elhum Shakerifar (producer) - A Syrian Love Story

Stephen Fingleton (writer/director) - The Survivalist



24. RISING STAR AWARD

John Boyega (Pemenang)

Taron Egerton

Dakota Johnson

Brie Larson

Bel Powley



BBC | US MAGAZINE | AHMAD FAIZ