Daftar Lengkap Pemenang Critics Choice Awards 2025, Shogun Bawa Pulang Piala Paling Banyak

TEMPO.CO , Jakarta - Penghargaan Critics Choice Awards 2025 yang berlangsung di Barker Hangar, Santa Monica, California pada Jumat malam, 7 Februari 2025 waktu Amerika Serikat membagi adil tiga piala untuk film Wicked, Emilia Perez, dan The Substance. Uniknya, tidak satu pun dari tiga film itu meraih hadiah utama, yakni film terbaik yang dibawa Anora. Keunikan lainnya, film komedi Amerika ini tidak memenangkan penghargaan lain selain film terbaik.

Emilia Perez memenangi film berbahasa asing terbaik, lagu orisinal terbaik untuk “El Mal,” dan aktris pendukung terbaik untuk Zoe Saldaña, yang memimpin dalam menyanyikan “El Mal” dalam film tersebut. The Substance menang aktris terbaik untuk Demi Moore , skenario asli terbaik, dan tata rias & rambut terbaik.

Aktor Terbaik: Adrien Brody (The Brutalist)

Aktris Terbaik: Demi Moore (The Substance)

Aktor Muda Terbaik: Maisy Stella (My Old Ass)

Skenario Asli Terbaik: Coralie Fargeat (The Substance)

Tata Rias & Rambut Terbaik: The Substance

Visual Efek Terbaik: Dune: Part Two

Best Animasi Terbaik: The Wild Robot

Aktor Serial Komedi Terbaik: Adam Brody (Nobody Wants This)