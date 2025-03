Daftar Lengkap Pemenang Piala Oscar 2025, Ada Tema Palestina yang Menyentak

TEMPO.CO, Jakarta - Ajang Academy Awards ke-97 atau yang lebih dikenal sebagai Piala Oscar 2025 digelar di Dolby Theatre, Hollywood pada Minggu malam, 2 Maret 2025 waktu setempat. Acara tahunan ini selalu dinantikan tak hanya oleh insan perfilman namun juga para penggemar global yang tertarik untuk mengetahui aktris, aktor, sutradara, hingga karya-karya mana yang membawa pulang penghargaan dari ajang paling bergengsi ini.

Adapun ajang penghargaan Piala Oscar 2025 dipandu oleh Conan O'Brien untuk pertama kalinya dan disiarkan langsung dari Dolby Theatre di Ovation Hollywood di ABC dan Hulu (yang mengalami gangguan saat acara dimulai dan terputus sebelum acara berakhir).

Sejak tahun lalu hingga beberapa saat menjelang ajang Piala Oscar 2025 resmi dimulai, berbagai spekulasi dan prediksi mengenai pemenang serta momen-momen tak terduga terus menjadi perbincangan hangat yang menambah antusiasme masyarakat dunia untuk mengikuti jalannya acara tahunan yang sangat dinantikan tersebut.

Dilansir dari Al Jazeera, Anora, film komedi-drama tentang seorang pekerja seks yang menikahi putra seorang oligarki Rusia, meraih penghargaan terbesar di Piala Oscar 2025. Pasalnya film ini memenangkan Best Picture (Film Terbaik), Best Actress (Aktris Terbaik), Best Director (Sutradara Terbaik) yang merupakan tiga dari empat kategori utama Academy Award ke-97.

Selain itu, Anora juga menyabet penghargaan untuk kategori Best Editing (Penyuntingan Terbaik), dan Best Original Screenplay (Skenario Asli Terbaik) yang membuatnya mengoleksi total lima penghargaan. Untuk diketahui, Sean Baker yang merupakan sosok penting —penulis, sutradara, dan editor— film Anora telah mencetak rekor baru dengan memenangkan empat penghargaan berbeda untuk satu film, yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya.

Sementara itu, film musikal Emilia Perez, yang mendapatkan nominasi terbanyak dengan 13 kategori, berhasil membawa pulang dua penghargaan dari kategori Best Original Song (Lagu Orisinal Terbaik) dan Best Supporting Actress (Aktris Pendukung Terbaik). Di kategori akting lainnya, Kieran Culkin memenangkan Best Supporting Actor (Aktor Pendukung Terbaik) dan Adrien Brody meraih kemenangan keduanya dalam kategori Best Actor (Aktor Terbaik).

Paul Tazewell dari film mencetak sejarah sebagai pria kulit hitam pertama yang memenangkan Best Costume Design (Desain Kostum Terbaik). Sementara itu, film No Other Land meraih Best Documentary Feature (Film Dokumenter Terbaik) yang menyoroti upaya pemerintah Israel dalam memaksa warga Palestina meninggalkan rumah mereka di Tepi Barat, meskipun menghadapi kesulitan dalam distribusi.

Film ini disutradarai oleh sebuah kolaborasi Palestina-Israel yang terdiri dari empat aktivis dan menyerukan kepada dunia untuk "menghentikan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina."

Merujuk pada Reuters, berikut ini merupakan daftar lengkap pemenang Piala Oscar 2025 yang terdiri atas 23 kategori:

Best Picture alias Film Terbaik: Anora.

Best Actor: Adrien Brody untuk Film The Brutalist.

Best Actress: Mikey Madison untuk Film Anora.

Best Director:

Sean Baker untuk Film Anora.

Best Supporting Actor:

Kieran Culkin untuk Film A Real Pain.

Best Supporting Actress

Zoe Saldaña untuk Film Emilia Pérez.

Best Original Screenplay: Anora

Best Adapted Screenplay: Conclave

Best Animated Feature Film: Flow

Best Animated Short Film: In the Shadow of the Cypress

Best International Feature: I’m Still Here, Brazil

Best Documentary Feature: No Other Land

Best Documentary Short: The Only Girl in the Orchestra

Best Original Score:

The Brutalist

Best Original Song: El Mal untuk Film Emilia Pérez

Best Sound:

Dune: Part Two

Best Production Design:

Wicked

Best Live Action Short Film:

I’m Not a Robot

Best Cinematography:

The Brutalist

Best Makeup And Hairstyling:

The Substance

Best Costume Design:

Wicked

Best Visual Effects:

Dune: Part Two

Best Film Editing:

Anora