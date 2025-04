Daftar Lengkap Penerima Penghargaan IBOMA 2017

TEMPO.CO, Jakarta - Acara pemberian penghargaan bagi insan perfilman, Indonesia Box Office Movie Awards (IBOMA) 2017 digelar Rabu, 29 Maret 2017 malam di Studio 6 Emtek City, Daan Mogot, Jakarta Barat.



10 film terlaris tahun 2016 di antaranya 'Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1', 'Ada Apa Dengan Cinta 2', 'My Stupid Boss', 'Hangout', 'Rudy Habibie (Habibie & Ainun 2)', 'Koala Kumal', 'Comic 8: Casino Kings Part 2', 'I Love You From 38.000 Feet', 'London Love Story', dan 'Cek Toko Sebelah' bersaing memperbutkan piala IBOMA 2017 untuk beberapa nominasi.

Dari 10 film tersebut, film 'Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1' dan 'Cek Toko Sebelah' mendapat apresiasi tinggi dari penonton. Dua film itu masing-masing mendapat enam penghargaan.

Film 'Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1' dinobatkan menjadi film terlaris sepanjang masa dengan perolehan lebih dari 6 juta penonton. Sedangkan, "Cek Toko Sebelah" karya Ernest Prakasa menyandang gelar Film Box Office Terbaik.

Berikut daftar lengkap peraih piala Indonesia Box Office Movie Awards (IBOMA) 2017:

1. Pemeran Pendukung Wanita Terbaik: Asri Welas (Cek Toko Sebelah)

2. Pemeran Pendukung Pria Terbaik: Chew Kin Wah (Cek Toko Sebelah)

3. Original Soundtrack Film Terbaik: Ratusan Purnama - Melly Goeslaw feat. Marthino Lio untuk (Ada Apa Dengan Cinta 2)

4. Film Produksi Daerah Terlaris Tahun Ini: Uang Panai (Makassar)

5. Ensemble Talent Terbaik: Abimana Aryasatya, Tora Sudiro, dan Vino G. Bastian (Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1)

6. Behind The Scene Terbaik: Ada Apa Dengan Cinta 2

7. Poster Film Terbaik: Cek Toko Sebelah

8. Pendatang Baru Terbaik: Gisella Anastasia (Cek Toko Sebelah)

9. Pemeran Utama Wanita Terbaik: Chelsea Islan (Rudy Habibie (Habibie & Ainun 2))

10. Pemeran Utama Pria Terbaik: Abimana A. (Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1)

11. Penulis Skenario Terbaik: Ernest Prakasa (Cek Toko Sebelah)

12. Sutradara Terbaik: Hanung Bramantyo (Rudy Habibie "Habibie & Ainun 2")

13. Trailer Terbaik: Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1

14. Produser of The Years: Frederica (Falcon Pictures)

15. Film Box Office Tahun Ini: Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1

16. Film Terlaris Sepanjang Masa: Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1

17. Film Box Office Terbaik: Cek Toko Sebelah. *

tabloidbintang.com