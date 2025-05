Daftar Musikus Pemenang Grammy 2015

TEMPO.CO, Los Angeles - Para bintang dunia berpesta dalam ajang penghargaan musik paling bergengsi, Grammy Award, tadi malam, Ahad, 8 Februari 2015. Di antara mereka, Pharell Williams adalah salah satu yang paling bersinar. Pelantun lagu Happy itu bahkan sudah memboyong penghargaan sebelum acara Grammy disiarkan.



Selain Pharell, 2015 tampaknya menjadi tahun gemilang Sam Smith. Ia memenangi penghargaan album pop terbaik dan pendatang baru terbaik. Berikut daftar sejumlah pemenang Grammy tahun ini:



Video musik terbaik: Happy - Pharell Williams



Rekaman remix terbaik (non-klasik): All of Me - John Legend



Lagu terbaik untuk media visual: Let It Go (untuk film Frozen) - Idina Menzel



Kompilasi soundtrack terbaik untuk visual media: Frozen



Lagu country terbaik: I’m Not Gonna Miss You - Glenn Campbell



Penampilan grup/duo country terbaik: The Band Perry – Gentle on My Mind



Penampilan solo country terbaik: Carrie Underwood – Something in the Water



Album kata terbaik: Diary of a Mad Diva - Joan Rivers



Album komedi terbaik: Mandatory Fun - “Weird Al” Yankovic



Produser tahun ini (non-klasik): Paul Epworth



Album rap terbaik: The Marshall Mathers LP2 - Eminem



Album urban kontemporer: Girl – Pharell Williams



Lagu rap terbaik: i – Kendrick Lamar



Kolaborasi rap terbaik: The Monster – Eminem feat. Rihanna



Penampilan rap terbaik: i – Kendrick Lamar



Lagu R&B terbaik: Drunk in Love – Beyonce feat. Jay Z



Album alternatif terbaik: Ain’t It Fun – Paramore



Penampilan rock terbaik: Lazaretto – Jack White



Album dance/elektronik terbaik: Syro – Alex Twin



Rekaman dance terbaik: Rather Be – Clean Bandit feat. Jess Glynne



Album pop vokal tradisional terbaik: Cheek to Cheek – Tony Bennet & Lady Gaga



Artis pendatang baru terbaik: Sam Smith



Album rock terbaik: Morning Phase – Beck



Album pop vokal terbaik: In The Lonely Hour – Sam Smith



Album country terbaik: Platinum – Miranda Lambert



Penampilan R&B terbaik: Drunk in Love – Beyonce feat. Jay Z



THE GUARDIAN | ATMI PERTIWI