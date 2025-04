Daftar Nominasi 22 Kategori FFI 2017

12. Penata Efek Visual Terbaik Amrin Nugraha - Night Bus Epix Studio, Postima, Mag - Rafathar Finalize Studios (Heri Kuntoro, Abby Eldipie) - Pengabdi Setan Fixit Works (Dana Riza & Faranas Irmal) - Pasukan Garuda (I Leave My Heart in Libanon) Orangeroom CS - Gerbang Neraka

14. Penata Suara Terbaik Dwi Budi Priyanto, Khikmawan Santosa - Pasukan Garuda (I Leave My Heart in Libanon) Khikmawan Santosa, Sutrisno - Kartini Khikmawan Santosa, Anhar Moha - Pengabdi Setan Khikmawan Santosa, Mohamad Ikhsan Sungkar, Madunazka - Cek Toko Sebelah Khikmawan Santosa, Mohamad Ikhsan Sungkar Suhadi - Critical Eleven Wahyu Tri Purnomo, Jantra Suryaman - Night Bus

15. Penata Musik Terbaik Aghi Narottama, Tony Merle, Bemby Gusti - Pengabdi Setan Ivan Gojaya - Galih Dan Ratna McAnderson - Filosofi Kopi 2: Ben & Jody Thoersi Argeswara - Pasukan Garuda (I Leave My Heart in Libanon) Tya Subyakto - Mooncake Story

16. Pencipta Lagu Tema Terbaik Isyana Sarasvati - "Sekali Lagi" - Critical Eleven Melly Goeslaw -"Dalam Kenangan" - Surga Yang Tak Dirindukan 2 Mada The Overtunes -"Senyuman dan Harapan" - Cek Toko Sebelah The Spouse -"Kelam Malam" - Pengabdi Setan

20. Film Animasi Pendek Terbaik Darmuji 86: Bhinneka di Persimpangan - Ahmad Hafidz Azro'i Kaie And The Phantasus's Giants - Ahmad Hafidz Azro'i Lukisan Nafas - Fajar Ramayel Make A Wish - Salsabilla Aulia Rahma Mudik - Calvin Chandra, Ardhira Anugrah Putra, Alfonsos Andre, Aditya Prabaswara

21. Film Dokumenter Panjang Terbaik Balada Bala Sinema - Yuda Kurniawan Banda: The Dark Forgotten Trail - Jay Subyakto Bulu Mata - Tonny Trimarsanto Ibu (En Extraordinary Mother) - Patar Simatupang Negeri Dongeng - Anggi Frisca Tarling is Darling - Ismail Fahmi Lubis

22. Dokumenter Pendek Terbaik

Anak Koin - Chrisila Wentiasri

Dluwang: The Past From The Trash - Agni Tirta

Living In Rob - Fuad Hilmi

Sepanjang Jalan Satu Arah - Bani Nasution

Solastalgia - Kurnia Yudha F.

Songbird: Burung Berkicau - Wisnu Surya Pratama

The Unseen Words - Wahyu Utami Wati