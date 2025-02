Daftar Nomine Film Pilihan Tempo 2024

Film Pilihan

Tale of the Land

Yohanna

Kabut Berduri

Samsara

Siksa Kubur

Crocodile Tears



Sutradara Pilihan

Garin Nugroho (Samsara)

Edwin (Kabut Berduri)

Loeloe Hendra (Tale of the Land)

Joko Anwar (Siksa Kubur)

Razka Robby Ertanto (Yohanna)

Tumpal Tampubolon (Crocodile Tears)



Penulis Naskah Pilihan

Muhadkly Acho (Agak Laen)

Loeloe Hendra (Tale of the Land)

Razka Robby Ertanto (Yohanna)

Edwin, Ifan Ismail (Kabut Berduri)

Garin Nugroho (Samsara)



Aktor Pilihan

Ario Bayu (Samsara)

Reza Rahadian (Siksa Kubur)

Chicco Kurniawan (1 Kakak 7 Ponakan)

Arswendy Bening Swara (Tale of the Land)

Yoga Pratama (Kabut Berduri)



Aktris Pilihan

Laura Basuki (Yohanna)

Shenina Cinnamon (Tale of the Land)

Sha Ine Febriyanti (Mungkin Kita Perlu Waktu)

Christine Hakim (Bila Esok Ibu Tiada)

Happy Salma (Tebusan Dosa)



Aktor Pendukung Pilihan

Budi Ros (Home Sweet Loan)

Slamet Rahardjo (Siksa Kubur)

Yudi Ahmad Tajudin (Kabut Berduri)

Yusuf Mahardika (Kabut Berduri)

Lukman Sardi (Mungkin Kita Perlu Waktu)



Aktris Pendukung Pilihan

Rita Matu Mona (Agak Laen)

Putri Marino (Tebusan Dosa)

Paula Rontoi (Kabut Berduri)

Widuri Puteri (Siksa Kubur)

Ayushita Nugraha (Home Sweet Loan)