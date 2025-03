Daftar Pemenang Oscar 2025, Anora Raih Film Terbaik

Film The Brutalist memenangkan tiga kategori, yakni Best Actor untuk Adrien Brody, Best Cinematography, dan Best Original Score. Emilia Perez membawa meraih dua kemenangan, Best Supporting Actress untuk Zoe Saldana dan Best Original Song untuk lagu 'El Mal' yang dibawakan oleh Karla Sofia Gascon.

Brasil memenangkan Academy Awards pertamanya berkat I'm Still Here karya Walter Salles yang dinyatakan sebagai Film Internasional Terbaik. Melansir dari Variety, film ini menceritakan kisah nyata perjuangan Eunice Paiva selama puluhan tahun untuk mencari keadilan setelah suaminya menghilang selama kediktatoran militer Brasil.

Daftar Pemenang Oscar 2025





Best Picture: Anora

Best Director: Sean Baker - Anora

Best Actress: Mikey Madison - Anora

Best Actor: Adrien Brody - The Brutalist

Best Supporting Actress: Zoe Saldana - Emilia Perez

Best Supporting Actor: Kieran Culkin - A Real Pain



Best Original Screenplay: Anora

Best Adapted Screenplay: Conclave

Best Cinematography: The Brutalist

Best Original Score: The Brutalist

Best Original Song: “El Mal” - Emilia Perez



Best Editing: Anora

Best Production Design: Wicked

Best Costume Design: Wicked

Best Makeup and Hairstyling: The Substance

Best Sound: Dune: Part Two

Best Visual Effects: Dune: Part Two



Best International Feature: I'm Still Here (Brasil)

Best Animated Feature: Flow

Best Animated Feature: In the Shadow of the Cypress

Best Live-Action Short: I’m Not a Robot

Best Documentary Feature: No Other Land

Best Documentary Short: The Only Girl in the Orchestra