Daftar Pemenang Penghargaan People's Choice Award 2017

TEMPO.CO, Jakarta - Para bintang di dunia musik, televisi, film serta digital berkumpul di Microsoft Theater di Los Angeles pada Rabu malam, 18 Januari 2017 untuk menghadiri acara pemberian penghargaan People's Choice Awards, satu-satunya penghargaan besar yang dipilih oleh masyarakat untuk kategori yang terfavorit.

Berikut daftar lengkap nomine dan pemenang People's Choice Awards 2017:



Humanitarian favorit: Tyler Perry



Aktris serial terbaru favorit:

Pemenang: Kristen Bell

Jordana Brewster

Mandy Moore

Minnie Driver

Piper Perabo



Aktor serial terbaru favorit:

Pemenang: Matt LeBlanc

Damon Wayans

Kevin James

Kiefer Sutherland

Milo Ventimiglia



Aktris drama televisi kriminal favorit:

Pemenang: Jennifer Lopez

Lucy Liu

Mariska Hargitay

Pauley Perrette

Sophia Bush



Serial komedi premium favorit:

Pemenang: Fuller House

The Mindy Project

Shameless

Unbreakable Kimmy Schmidt

Veep



Lagu favorit:

Pemenang: Can’t Stop the Feeling (Justin Timberlake)

No (Meghan Trainor)

One Dance (Drake feat. Kyla & Wizkid)

Pillowtalk (Zayn)

Work (Rihanna feat. Drake)



Artis pria favorit:

Pemenang: Justin Timberlake

Blake Shelton

Drake

Shawn Mendes

The Weeknd



Aktor serial premium favorit:

Pemenang: Dwayne Johnson

Aziz Ansari

Joshua Jackson

Kevin Spacey

Nick Jonas



Drama televisi network favorit:

Pemenang: Grey’s Anatomy

Chicago Fire

Empire

How to Get Away with Murder

Quantico



Aktris film drama favorit:

Pemenang: Blake Lively

Amy Adams

Emily Blunt

Julia Roberts

Meryl Streep



Artis musik country pria favorit:

Pemenang: Blake Shelton

Keith Urban

Luke Bryan

Sam Hunt

Tim McGraw



Aktor film drama favorit:

Pemenang: Tom Hanks

Ben Affleck

Chris Pine

George Clooney

Mark Wahlberg



Pengisi suara film animasi favorit:

Pemenang: Ellen DeGeneres, Finding Dory

Bill Murray, The Jungle Book

Ginnifer Goodwin, Zootopia

Jason Bateman, Zootopia

Kevin Hart, The Secret Life of Pets



Pembawa acara televisi siang favorit:

Pemenang: Ellen DeGeneres

Dr. Phil

Kelly Ripa

Rachael Ray

Steve Harvey



Kolaborasi komedi favorit:

Pemenang: Ellen DeGeneres dan Britney Spears’ Mall Mischief

Conan O’Brien’s Ride Along dan Ice Cube and Kevin Hart

James Corden’s Carpool Karaoke dan Adele

Lip Sync Battle dan Channing Tatum dan Jenna Dewan Tatum

Saturday Night Live with Alec Baldwin sebagai Trump dan Kate McKinnon sebagai Clinton



Aktris film komedi favorit:

Pemenang: Melissa McCarthy

Anna Kendrick

Kristen Bell

Kristen Wiig

Rebel Wilson



Aktris serial premium favorit:

Pemenang: Sarah Jessica Parker

Claire Danes

Jane Fonda

Julia Louis-Dreyfus

Taylor Schilling



Bintang media sosial favorit:

Pemenang: Cameron Dallas

Baby Ariel

Jacob Sartorius

Liza Koshy

Nash Grier



Bintang YouTube favorit:

Pemenang: Lilly Singh

Miranda Sings

Pewdiepie

Shane Dawson

Tyler Oakley



Aktris drama televisi favorit:

Pemenang: Priyanka Chopra

Ellen Pompeo

Kerry Washington

Taraji P. Henson

Viola Davis



Pertunjukan kompetisi favorit:

Pemenang: The Voice

America’s Got Talent

American Ninja Warrior

Dancing with the Stars

Masterchef



Aktor film action favorit:

Pemenang: Robert Downey Jr.

Chris Evans

Liam Hemsworth

Ryan Reynolds

Will Smith



Grup favorit:

Pemenang: Fifth Harmony

The Chainsmokers

Coldplay

Panic! At the Disco

Twenty One Pilots



Komedi televisi baru favorit:

Pemenang: Man With a Plan

American Housewife

The Good Place

The Great Indoors

Kevin Can Wait



Drama televisi baru favorit:

Pemenang: This is Us

Bull

Designated Survivor

The Exorcist

Timeless



Aktris komedi favorit:

Pemenang: Sofía Vergara

Anna Faris

Gina Rodriguez

Kaley Cuoco

Zooey Deschanel



Komedi televisi network favorit:

Pemenang: The Big Bang Theory

Black-ish

Jane the Virgin

Modern Family

New Girl



Ikon film favorit:

Pemenang: Johnny Depp

Denzel Washington

Samuel L. Jackson

Tom Cruise

Tom Hanks

