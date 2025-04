TEMPO.CO, Los Angeles - Perhelatan akbar Piala Oscar 2017 sukses diselenggarakan. Sejumlah penghargaan berhasil dimenangi para sineas terbaik dunia. Tahun ini, aktor Casey Affleck berhasil menyandang sebagai Aktor Terbaik, sementara Emma Stone menyandang sebagai Aktris Terbaik.



Kejutan pun datang dari Mahershala Ali, aktor muslim pertama yang berhasil meraih Aktor Pendukung Terbaik. Sementara itu, berkat perannya dalam film Fences, Viola Davis berhasil memenangi predikat sebagai Aktris Pendukung Terbaik.



Moonlight berhasil mendapatkan penghargaan puncak pada Piala Oscar 2017. Menariknya pembawa acara salah mengumumkan pemenang. Sebelumnya, pembawa acara menyebut La La Land yang memenangi penghargaan Film Terbaik.



Berikut ini daftar pemenang piala Oscar 2017



Actor in a Supporting Role

Mahershala Ali (Moonlight)



Makeup & Hairstyling

Alessandro Berrtolazzi, Giorgio Gregorini, Christopher Nelson (Suicide Squad)



Costume Design

Coleen Atwood (Fantastic Beast and Where to Find Them)



Documentary Feature

O. J. Made in America



Sound Editing

Arrival



Sound Mixing

Hacksaw Ridge



Actress in A Supporting Role

Viola Davis (Fences)



Foreign Language Film

The Salesman (Iran)



Animated Short

Piper



Animated Feature

Zootopia



Production Design

La La Land



Visual Effects

The Jungle Book



Film Editing

Hacksaw Ridge



Documentary Short

The White Helmets



Life Action Short

Sing



Cinematography

La La Land



Original Score

La La Land



Original Song

City of Stars, La La Land



Original Screenplay

Manchester by the Sea



Adapted Screenplay

Moonlight



Directing

Damien Chazelle (La La Land)



Actor in a Leading Role

Casey Affleck



Actress in a Leading

Emma Stone



Best Pictures

Moonlight *



