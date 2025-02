Dahyun dan Jinyoung Akui Mirip dengan Karakternya di You Are the Apple of My Eye

TEMPO.CO, Jakarta - Dahyun TWICE dan Jung Jinyoung B1A4 mengaku mirip dengan karakter yang mereka mainkan dalam film You Are the Apple of My Eye. Beberapa sifat dan pengalaman keduanya semasa sekolah secara kebetulan tidak terlalu jauh berbeda dengan tokoh utama film tersebut.

Dahyun berperan sebagai Sun Ah, siswi teladan yang disiplin. Dahyun menyadarai kemiripannya dengan Sun Ah sejak sutradara Cho Young Myoung membahas soal Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Tes tersebut biasa dilakukan untuk mengetahui kepribadian dan preferensi seseorang dalam empat hal.

"Kepribadian saya lumayan mirip dengan Sun Ah. Sebelum kami mulai syuting, sutradara kami sempat cerita tentang MBTI Sun Ah. Ternyata MBTI Sun Ah dan saya sama persis," kata Dahyun dalam konferensi pers di Epicentrum XXI, Jakarta Selatan pada Senin, 10 Februari 2025.

Selain itu, Dahyun rupanya dulu pernah menjadi ketua kelas, sama seperti Sun Ah. Pengalaman masa remajanya itu membantu Dahyun untuk mendalami peran dalam film You Are the Apple of My Eye. "Waktu di sekolah, saya sempat menjadi ketua kelas, jadi banyak yang bisa saya mengerti dari Sun Ah," ungkpanya. Dahyun Tidak Seberani Sun Ah

Jung Jin Young dan Dahyun TWICE main film adaptasi dari You Are The Apple Of My Eye. Foto: Instagram/@studiotake_

Dahyun dan Sun Ah tidak sepenuhnya mirip. Salah satu perbedaan yang terlihat jelas adalah Sun Ah lebih berani dibandingkan Dahyun.

"Saat saya sekolah, saya tidak berani seperti Sun Ah untuk melawan guru. Mungkin karena dibantu juga oleh Jinwoo, Sun Ah berani," tuturnya. Meskipun demikian, Dahyun jadi mendapat kesempatan mencoba hal yang belum pernah dilakukannya. Jinyoung Kesal dengan Karakternya

Jiyoung berperan sebagai Jin Woo, remaja 18 tahun yang satu kelas dengan Sun Ah. Jin Woo seringkali membuat ulah di sekolah. Menurut Jinyoung karakter Jin Woo mirip dengannya. "Seperti Jin Woo, saya lumayan bandel dan juga ceria," ucap Jinyoung.

Di sisi lain, Jinyoung lebih ekspresif dari Jin Woo. Dikisahkan, Jin Woo kurang berani mengungkapkan perasaannya kepada cinta pertamanya, Sun Ah. Sikap itu yang membuat Jinyoung jengkel.

"Kalau saya menjadi Jin Woo, saya akan lebih berusaha mengekspresikan hati saya. Jin Woo yang kurang mengekspresikan hatinya membuat saya sedikit kesal," kata Jinyoung.

You Are the Apple of My Eye versi Korea ini merupakan adaptasi dari film Taiwan berjudul sama yang populer pada 2011. Film ini mengeksplorasi tema cinta pertama, persahabatan, dan pencarian jati diri. You Are the Apple of My Eye akan tayang di bioskop Indonesia mulai Jumat, 21 Februari 2025.