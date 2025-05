Damien Dematra: Ini Inspirasi dari Steven Spielberg

BISNIS.COM, Jakarta -Sutradara Indonesia Damien Dematra peraih penghargaan sutradara terbaik dalam ajang American Movie Awards 2015 lewat film Let's Play Ghost, ingin menularkan ilmunya kepada generasi muda desa di Tanah Air.

"Impian saya ke depannya adalah menularkan ilmu "bejari" alias belajar sendiri, ke generasi muda yang ada di desa-desa, lewat kerjasama dengan karang taruna, dan organisasi kepemudaan lainnya.," tuturnya, Sabtu (9/5/2015).

Dirinya berharap, dengan menularkan ilmunya tersebut akan lahir generasi emas sineas Indonesia yang berasal dari desa-desa terpencil.

Damien sendiri belajar film secara otodidak lewat buku-buku dan bermodalkan langsung praktik.

"Berani berbuat salah dan belajar dari kesalahan itu adalah sekolah film terbaik. Ini terinspirasi oleh pernyataan Steven Spielberg bahwa sekolah film yang terbaik adalah film pertama kita," ujarnya.

Damien merasa bahagia dan bangga pasca meraih penghargaan sebagai sutradara terbaik di ajang bergengsi di Amerika, yakni America Movie Awards 2015 lewat film garapannya bertajuk Let's Play, Ghost.

Prestasi ini terasa sangat spesial bagi Damien, mengingat pada 1982, Steven Spielberg lewat film Raiders of the Lost Ark juga pernah meraih predikat Sutradara Terbaik di ajang yang berdiri sejak 1980 tersebut.

Sutradara kenamaan Hollywood Steven Spielberg telah menginspirasi Damien untuk terjun ke dunia film. Damien adalah orang Asia pertama yang berhasil meraih prestasi ini.

Nama-nama besar Hollywood seperti Meryl Streep (The Deer Hunter), Jane Fonda, Burt Reynolds, Clint Eastwood, Robert Duvall, Henry Fonda (On Golden Pond), Katharine Hepburn (On Golden Pond), Sally Field dan Warren Beatty pernah meraih penghargaan di ajang bergengsi ini.

"Kemenangan di AS ini adalah bukti bahwa siapa saja dapat menjadi sutradara film asalkan mau berusaha dan belajar dari kesalahan-kesalahannya," tuturnya.

Ironisnya, film Let's Play, Ghost yang sudah malang melintang di berbagai festival Internasional sejak tahun 2013 dan telah memenangkan puluhan penghargaan kurang memperoleh tempat layak di negerinya sendiri.

Film yang sempat masuk daftar coming soon dan posternya telah dipasang di berbagai bioskop pada 2013 entah mengapa bisa disalip oleh banyak film lain tanpa alasan yang jelas hingga kini.

