TEMPO.CO, LONDON - Daniel Craig adalah pemeran James Bond yang paling doyan menenggak minuman beralkohol dengan rata-rata 20 gelas atau botol per film.



Agen rahasia penyuka Martini ini telah diperankan enam aktor dalam lima dekade, tapi tak ada yang paling sering minum dalam setiap tayangannya dibanding pemeran agen 007 saat ini. Demikian diungkapkan sebuah analisis menjelang rilis film James Bond terbaru, Spectre.



Pemeran James Bond pertama, Sean Connery, hanya menenggak rata-rata 11 gelar Martini per film sejak membuat debutnya pada 1962 dalam episode berjudul Dr No, ketika ia menjadi orang pertama yang memesan Martini yang “dikocok, bukan diaduk”.



Sementara itu, George Lazenby, yang hanya bermain dalam satu film James Bond berjudul On Her Majesty’s Secret Service, hanya meminum sembilan unit minuman beralkohol.



Kemudian muncul Roger Moore, yang mengembalikan tingkat konsumsi minuman beralkohol setara dengan Sean Connery dengan rata-rata 11 unit per film.



Timothy Dalton adalah pemeran James Bond paling sederhana dengan hanya menenggak 4-5 gelas Martini per film. Tapi, saat Pierce Brosnan menggantikannya, minuman ini kembali sering ditampilkan menjadi 12 unit per film.



Tapi tak ada di antara para pemeran James Bond terdahulu itu yang menyamai tingkat konsumsi minuman beralkohol Daniel Craig. Ada kemungkinan hal ini tak terlepas dari kekuasaan pihak sponsor yang semakin besar, seperti Heineken. Kini, vodka bermerek Belvedere menjadi sponsor film James Bond terbaru, Spectre, sehingga para penonton sudah bisa memperkirakan bakal sering melihat adegan sang agen rahasia menenggak minuman beralkohol.



Banyaknya Minuman Beralkohol yang Diminum James Bond Per Film

1. Daniel Craig - 20 unit per film

2. Pierce Brosnan - 12 unit per film

3. Sean Connery - 11 unit per film

4. Roger Moore - 11 unit per film

5. George Lazenby - 9 unit per film

6. Timothy Dalton - 4,5 unit per film



MIRROR | A. RIJAL