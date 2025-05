David Beckham Tampil di Film Besutan Guy Ritchie

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan pemain sepak bola asal Inggris, David Beckham, kian mampu menancapkan pengaruhnya di dunia hiburan. Seperti dilansir dari Female First, Kamis, 23 Juli 2015, suami dari penyanyi dan desainer Victoria Becham ini akan menjadi salah satu bintang dalam film berjudul The Man From U.N.C.L.E besutan Guy Richie.



"Ia sangat berterima kasih kepada Guy karena dia telah memberinya peran kecil dalam filmnya," kata seorang sumber. Ia juga mengatakan bahwa ini akan menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan bagi mantan kapten tim sepak bola Inggris ini.



Pria kelahiran London, 2 Mei 1975, ini akan muncul pada awal-awal film. Ia akan bermain sebagai salah satu orang yang mengungkapkan misi tokoh utama dalam film yang rencananya akan rilis pada 1 Agustus 2015 ini.



"Beckham hanya membutuhkan waktu satu hari untuk syuting sehingga hal ini tidak mengganggu jadwalnya," kata seorang sumber kepada harian The Sun.



"Guy merasa sangat senang karena Beckham ikut terlibat dalam film ini," ujarnya. Ia juga mengungkapkan bahwa walaupun hanya muncul sebagai cameo, ia yakin bahwa perannya akan menonjol dalam film besutan mantan suami Madonna ini.



Sutradara kelahiran Hatrield, Inggris, 10 September 1968, ini mengungkapkan bahwa penampilan David Beckham akan sedikit berbeda. "Dia ada di film ini, dia menyamar. Namun ketika kalian tahu siapa dia, kalian akan tahu itu siapa!" katanya kepada Access Hollywood.



FEMALE FIRST | DINI TEJA