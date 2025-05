Deadpool Pecahkan Rekor, 3 Hari Tayang Raih US$ 135 Juta

TEMPO.CO, Los Angeles - Film Deadpool meraih pendapatan terbesar yang pernah dibukukan sebuah film dengan rating untuk 17 tahun ke atas (R), akhir pekan kemarin. Tampil perdana sejak 12 Februari 2016, Deadpool meraih US$ 135 juta atau Rp 1,81 triliun dalam daftar box office domestik.



Capaian tersebut mengejutkan Hollywood sebab melebihi perkiraan awal yang diprediksi hanya meraih US$ 60 juta. Rekor ini terjadi lantaran meski karakter Deadpool bukan superhero terkenal, namun memiliki basis penggemar tersendiri yang terus mendorong produksi film ini berjalan.



Produksi Deadpool sempat mengalami penundaan bertahun-tahun sehingga membuatnya nyaris batal diproduksi. "Film ini arti dari sebuah harapan, tidak ada seseorang yang menyangka ini terjadi," kata Paul Dergarabedian media analis senior dari comScore dikutip dari Time, Ahad, 14 Februari 2016.



Dergarabedian menambahkan, Deadpool tidak seperti superhero lainnya yang mayoritas berkepribadian baik. Karakter anti-hero Deadpool menjadi daya tarik tersendiri. "Ini sesuatu yang unik, kita terkadang harus mengambil risiko dan melawan kebijaksanaan konvensional untuk keluar sebagai pemenang," ujarnya.



Film produksi 20 Film Century Fox yang dibintangi Ryan Reynolds ini mengalahkan capaian The Matrix Reloaded dengan raihan US$ 91,7 juta pada Mei 2003. Dengan anggaran produksi US$ 58 juta membuat Deadpool menjadi film rilisan Februari dengan margin keuntungan terbesar mengalahkan Fifty Shades of Grey dengan US$ 85,1 juta tahun lalu.



AHMAD FAIZ