Debbie Reynolds Meninggal Sehari Setelah Anaknya, Carrie

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris senior Debbie Reynolds meninggal dunia di Los Angeles, Amerika Serikat, pada Rabu, 28 Desember 2016, di usia 84. Kepergian Debbie Reynolds meninggalkan dukacita mendalam untuk keluarga. Pasalnya, Debbie Reynolds meninggal sehari setelah Carrie Fisher, putrinya, yang merupakan aktris film Star Wars.



Kabar meninggalnya Debbie Reynolds dikonfirmasi putranya, Todd Fisher. "Dia bersama Carrie (Fisher) sekarang dan hati kami semua hancur," tutur Todd Fisher seperti dikutip dari New York Times. Menurut Todd Fisher, kematian Carrie Fisher membuat Debbie Reynolds sangat stres.



Debbie Reynolds meninggal dunia karena penyakit stroke. Debbie Reynolds sempat dibawa ke rumah sakit pada Rabu siang untuk perawatan.



Berdasarkan laporan TMZ, Debbie Reynolds sebelumnya berada di rumah untuk membicarakan pemakaman Carrie Fisher bersama Todd Fisher. Debbie Reynolds juga sempat menulis pesan di Facebook kepada fan Carrie Fisher atas dukungan mereka.



"Terima kasih semua orang yang telah menghargai bakat dan talenta putri saya yang tersayang dan luar biasa. Saya bersyukur atas ucapan dan doa kalian yang sekarang menyertai ke pemberhentian selanjutnya," tulis Debbie Reynolds.



Debbie Reynolds merupakan aktris lawas Hollywood. Debbie Reynolds terkenal pada era 50-an berkat film-film seperti Singin' in the Rain, Tammy and the Bachelor, dan The Tender Trap. Pada 1964, Debbie Reynolds sempat masuk nominasi Piala Oscar atau Academy Awards atas perannya dalam film The Unsinkable Molly Brown.



TABLOIDBINTANG.COM