TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai seorang aktor, membangun chemistry bersama aktor lain merupakan hal biasa. Namun bagaimana jadinya jika seorang aktor dipaksa membangun chemistry dengan hewan. Hal ini baru saja dialami aktor Hamish Daud dan Ayu Dewi dalam film terbaru mereka, The Nekad Traveler.



"Ini momen spesial di film ini karena harus paham dengan binatang," kata Hamish saat ditemui dalam konferensi pers The Nekad Traveler di Galeri Indonesia Kaya, Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa, 31 Januari 2017.



Hamish yang kala itu harus berakting bersama seekor gajah, mengaku harus melakukan pendekatan selama satu minggu. "Memang butuh waktu sampai akhirnya jadi teman," kata aktor berusia 36 tahun ini.



Ia menceritakan awal mula "berkenalan" dengan Leo (nama gajah tersebut) memang agak sulit dan menantang. "Awalnya agak tegang karena lihat gajah segede itu. Belum lagi, saya harus hapal dialog juga. Itu menjadi tantangan tersendiri buat saya," kata pria yang pernah menjadi lawan main Chelsea Islan di film Love Me, Love Me Not ini.



Tak hanya Hamish, dalam film tersebut, aktris Ayu Dewi pun harus bisa membangun chemistry dengan binatang. Sambil bercanda, aktris yang juga dikenal sebagai pembawa acara ini menceritakan pengalaman syuting bersama anjing jenis cihuahua."Enggak gampang syuting sama binatang. Apalagi aku kan pemain film banget, ya," kata Ayu dengan gaya khasnya.



Ayu menceritakan anjing jenis cihuahua tersebut kerap kali tegang. "Untung tampangnya datar, jadi enggak kelihatan," kata Ayu seraya tertawa.



Jika Hamish membutuhkan waktu satu minggu untuk pendekatan dengan gajah, sambil bercanda, Ayu mengatakan dia hanya butuh setengah jam untuk bisa 'akrab' dengan anjing tersebut.



DINI TEJA