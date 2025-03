Demi Moore Bermain Kuat di The Substance Tapi Gagal Raih Piala Oscar

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Hollywood Demi Moore, mendapatkan nominasi Piala Oscar pertamanya dengan kategori Best Actress. Nominasi tersebut diraih melalui perannya dalam The Substance (produksi 2024), film bergenre horor-science fiction.

Kabar pada Kamis, 23 Januari 2025 itu menjadi momen bersejarah bagi Moore, yang telah berkecimpung di dunia akting selama lebih dari empat dekade.

Moore bersaing dengan nama-nama besar seperti Cynthia Erivo (Wicked), Mikey Madison (Anora), Karla Sofia Gascon (Emilia Perez), dan Fernanda Torres (I’m Still Here). Ia menyambut pencapaian barunya ini dengan penuh rasa syukur, “Menjadi nomine Oscar adalah kehormatan luar biasa. Beberapa bulan terakhir benar-benar di luar mimpi liar saya,” ujar Moore dalam pernyataannya, dikutip dari People.

Piala Oscar 2025 telah diselenggarakan di Dolby Theatre di Ovation Hollywood, Los Angeles, Amerika Serikat pada Minggu, 2 Maret 2025 waktu setempat atau Senin WIB.



Namun Demi Moore belum berhasil mengangkat piala Oscar tahun ini walaupun menjadi kandidat kuat. Nominasi Best Actress yang ia dapat, dimenangkan oleh Mikey Madison melalui perannya di film Anora. Sosok Demi Moore Demi Moore lahir pada 11 November 1962 di Roswell, New Mexico, Amerika Serikat (AS). Pemilik nama asli Demetria Guynes ini lahir dari ibu bernama Virginia King dan sang ayah, Danny Guynes. Namun, kedua orang tuanya memilih untuk berpisah. Ia menetap dengan ibunya dan mengetahui bahwa ayah kandungnya bukan Danny Guynes, melainkan Charles Harmon.

Berdasarkan Britannica, pada usia 15 tahun, Moore diperkosa oleh seorang teman ibunya. Satu tahun kemudian, ia putus sekolah dan pindah dengan seorang gitaris. Lalu, dua tahun kemudian, ia menikah dengan musisi Freddy Moore dan mengambil nama belakangnya. Namun, pernikahannya kandas di tengah jalan.

Pada awal 1980-an, Moore mengawali karier dengan bekerja dalam agen koleksi model dan akting di beberapa film anggaran rendah. Ia baru mulai terjun dalam dunia adu peran pada 1982 melalui General Hospital. Setelah berakting pada Blame It on Rio dan No Small Affair, ia dikenal sebagai anggota Brat Pack Hollywood. Namun, kala itu, ia sudah mulai mengonsumsi alkohol dan kokain. Akibatnya, selama syuting, ia bergabung dengan program rehabilitasi untuk tetap sadar. Di sisi lain, pada 1987, ia menikah dengan aktor Bruce Willis.

Pada 1990, Moore membintangi film blockbuster yang masuk dalam nominasi Academy Awards berjudul Ghost. Film ini membuat bintangnya langsung melesat. Tak hanya itu perannya sebagai Molly Jensen dengan model rambut pendek pun menjadi tren dunia.

Setelah itu, ia semakin mendapatkan peran utama sepanjang 1990-an, seperti A Few Good Men (1992), The Scarlet Letter (1995), dan The Juror (1996). Selain itu, ia juga meminjamkan suara khasnya kepada Esmeralda dalam The Hunchback of Notre Dame (1996). Melalui, Striptease pada 1996, ia meraih bayaran 12,5 juta dollar AS (Rp196 miliar) sehingga menjadi aktris bayaran tertinggi di Hollywood.

Pada pergantian abad, Moore mengalami beberapa kemunduran, termasuk kematian ibunya karena kanker (1998) dan perceraiannya dengan Bruce Willis pada 2000. Ia pun memilih mundur dari akting dalam peran utama. Lalu, pada 2003, ia mulai berkencan dengan aktor Ashton Kutcher. Dua tahun kemudian, mereka melangsungkan pernikahan. Namun, pada 2011, ia berpisah dengan Kutcher.