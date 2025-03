Demi Moore Kalah dari Mikey Madison di Oscar 2025, Netizen Protes: Kemenangannya Dirampok

TEMPO.CO, Jakarta - Malam penghargaan Academy Awards ke-97 yang digelar di Dolby Theatre, Los Angeles, pada Ahad, 2 Maret 2025, menyisakan kejutan besar. Mikey Madison, aktris berusia 25 tahun, membawa pulang Piala Oscar untuk kategori Aktris Terbaik berkat perannya dalam Anora. Ia mengalahkan nama-nama besar seperti Demi Moore (The Substance), Fernanda Torres (I’m Still Here), Cynthia Erivo (Wicked), dan Karla Sofia Gascon (Emilia Perez).