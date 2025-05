Descendants of the Sun akan Dijadikan Film Layar Lebar

TEMPO.CO, Jakarta - Kesuksesan drama seri Korea Selatan, Descendants of the Sun masih menggema. Fan 'garis keras' DOTS masih tak rela melepas tokoh Yoo Si Jin yang diperankan Song Joong Ki dan Kang Mo Yeon yang dimainkan Song Hye Kyo. Sutradara Zhang Yi-bai ditunjuk untuk mengawasi produksi adaptasi drama seri ini ke film layar lebar.



Sutradara Yi-bai menyadari harapan penggemar berat serial ini sangat tinggi. Drama seri Descendants of the Sun ini memikat penonton tak hanya melalui alur ceritanya, tapi juga karena kemistri Song Joong Ki dan Song Hye Kyo. "Saya merasa ada tekanan berat untuk memfilmkan drama seri ini," tutur Yi-bai.



Yi-bai menambahkan, dia tak akan sekadar mengadaptasi drama seri tersebut namun akan melakukan berbagai improvisasi dan penambahan-penambahan.



Tak bisa dipungkiri, Song Joong Ki dan Song Hye Kyo kini menjadi artis paling populer di Korea Selatan karena kesuksesan Descendants of the Sun. Itu sebabnya fan 'garis keras' mengharapkan keduanya dipasangkan kembali entah dalam lanjutan drama seri Descendants of the Sun musim berikutnya dan dalam film layar lebar. Bahkan, tak sedikit fan 'garis keras' yang berharap Song Joong Ki dan Song Hye Kyo menjalin hubungan asmara di dunia nyata.



Belum diketahui apakah keduanya akan dipasangkan kembali dalam Descendants of the Sun versi layar lebar. Kalaupun pemeran Yoo Si Jin, kapten anggota pasukan khusus Korea Selatan dan Kang Mo Yeon, sang dokter yang memikat hati sang kapten bukanlah Song Joong Ki dan Song Hye Kyo, akan berat buat pemeran pengganti mengalahkan kemistri keduanya.



Sayangnya, Song Joong Ki dan Song Hye Kyo kini sedang sibuk dengan proyeknya masing-masing. Song Joong Ki sedang syuting untuk film Battleship Island.



