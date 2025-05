TEMPO.CO, Jakarta - Drama seri Korea, Descendants of the Sun, yang dibintangi Song Joong-ki dan Song Hye-kyo mendominasi pemberitaan dan rating televisi dalam beberapa bulan terakhir. Meski drama 16 episode itu telah berakhir, fan masih membicarakan drama seri produksi KBS yang berkisah tentang kapten pasukan khusus Korea Selatan, Yoo Si-jin, mengejar cinta dokter Kang Mo-yeon itu. (Baca: Descendants of the Sun Akan Dijadikan Film Layar Lebar)



Drama seri Doctors, yang kini ditayangkan KBS, sepertinya akan menjadi rival berat. Drama seri yang dibintangi Kim Rae-won dan Park Shin-hye ini juga memikat penonton pada penayangan episode perdananya pekan lalu. Menurut data Nielsen Korea, rating drama seri ini hanya dengan menayangkan episode perdananya telah mencapai 12,9 persen.



Sedangkan Descendants of the Sun pada penayangan pertamanya meraih rating 14,3 persen, menurut data Nielsen. Secara keseluruhan, drama seri yang disebut menimbulkan “virus DOTS” ini memecahkan rekor rating 38,8 persen.



Drama seri Doctors rencananya ditayangkan sebanyak 20 episode. Drama yang kini baru tayang empat episode itu mengisahkan perjuangan dan perubahan Yoo Hye-jung—diperankan Park Shin-hye, gadis yang semula bandel, pemberontak, dan kerap dirisak di sekolahnya. Perubahan ini juga berkat pertolongan gurunya, Hong Ji-hong, yang dimainkan Kim Rae Won. (Baca:Park Shin Hyee Dijuluki Ratu Laga Berkat Perannya di Doctors)



Beberapa tahun kemudian, dua tokoh ini bertemu di rumah sakit. Kala itu, Yoo Hye-jung menjelma menjadi dokter manis dan pintar. Bisa ditebak, keduanya pun jatuh cinta.



