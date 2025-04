Despacito Jadi Video Paling Laris di YouTube

TEMPO.CO, Jakarta - Musik video berjudul Despacito yang dinyanyikan oleh Luis Fonsi dan Daddy Yankee menjadi video terlaris di YouTube. Video ini ditonton lebih dari 3 miliar kali dalam kurun tujuh bulan. Video ini berhasil melampaui rekor yang pernah dibuat oleh penyanyi Charlie Puth dan rapper Wiz Khalifa dalam klip See You Again. Lagu tema dalam film Furious 7 ini ditonton sekitar 2,9 miliar kali.



Dengan selisih beberapa juta lebih banyak dari hasil karya Khalifa, Despacito terus menjadi soundtrack tembang pengiring musim panas, dan berhasil nangkring selama 12 minggu terakhir di peringkat atas Billboard Hot 100. Lagu Despacito yang dalam bahasa Indonesia berarti "pelan-pelan" itu mulai menapaki puncak tangga musik Billboard sejak Mei. Lagu berbahasa Spanyol yang terakhir kali berada di puncak Billboard diraih oleh Macarena pada 1996.

"Terima kasih YouTube atas kesuksesan Despacito," tutur Daddy Yankee dalam akun instagramnya seperti dilansir dari The Guardian, Sabtu, 5 Agustus 2017.



Khalifa dan Puth tidak memiliki banyak waktu dalam menikmati posisi puncaknya sebagai video YouTube yang paling banyak dilihat. Lagu Despacito awalnya menumbangkan lagu dari penyanyi Korea Psy, Gangnam Style yang sempat populer di 2012. Despacito selanjutnya menumbangkan See You Again dari posisi teratas dua minggu setelahnya.



Sekarang, rata-rata dalam seminggu ada sekitar 15 juta tampilan baru yang membuatnya mendominasi. "Saya menyadari pengaruh platform itu. Industri musik telah berubah. Aturan musik telah berubah, dan YouTube memiliki tanggung jawab yang besar, dan saya mengetahuinya. Memecahkan rekor terbanyak merupakan hal yang membanggakan, dan saya senang dapat terus menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama," tutur Yankee.



Pada Juni lalu, Despacito menjadi lagu yang paling banyak diputar orang melalui streaming dengan 4,6 miliar pendengar. Bulan lalu, orang Venezuela Nicolás Maduro mencoba mengkooptasi kampanye lagunya dengan remix tak resmi. Baik Fonsi maupun Yankee mengkritik penggunaannya karena hal tersebut merupakan kejahatan.



THE GUARDIAN | DESTRIANITA