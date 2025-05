TEMPO.CO, Jakarta - Tak ada kata berhenti buat eksekutif produser Seno M. Hardjo untuk menorehkan karya di pentas musik nasional. Kini, karya terbaru Seno dikemas dalam album bertajuk BORN to be SINGER. Dengan insting bermusiknya, Seno memilih lima vokalis pendatang baru untuk dilibatkan dalam album ini.



"Bakat dan totalitas menjalani karier musik itu sudah harus jadi fondasi masing-masing singer. Syarat yang lain adalah mereka wajib punya follower yang banyak di Twitter, Facebook, dan Instagram. Atau video mereka mendatangkan viewers yang banyak pula di YouTube," ungkap Seno M. Hardjo.



Visi-misi album ini juga unik, yakni menjadi jembatan bagi penyanyi yang belum memiliki album ataupun sudah tapi kurang terekspos.



"Album BORN to be SINGER ini menjadi ruang yang di dalamnya mempertemukan berbagai genre musik serta dibawakan para penyanyi muda berbakat," kata Seno saat dijumpai wartawan di Jakarta.



Untuk menandai lintas generasi di dalam album ini, Seno mengajak Nicky Astria dan Syaharani. Keduanya merupakan penyanyi yang sudah memiliki segudang pengalaman dan nama besar di genrenya masing-masing.



TABLOIDBINTANG.COM