Di Depan Fansnya di Jakarta, So Ji Sub Bicara Adegan Ranjang

Bintang drama Korea, So Ji Sub menyapa penggemarnya di Jakarta dalam gelaran Twenty Fan Meeting in Jakarta, The Hall, Kota Kasablanka, Jumat, 7 April 2017.



Di acara tersebut, pria 39 tahun yang mulai dikenal di Indonesia lewat serial Slippery Glass (2002), Memories in Bali dan I'm Sorry I Love You (2004) mengutarakan fakta mengejutkan.



Aktor serial Oh My Venus ini mengaku lebih memilih beradegan ranjang ketimbang ciuman.



Jawaban ini So Ji Sub sampaikan dalam segmen This or That. So Ji Sub harus memilih hal apa yang paling menggambarkan dirinya diantara dua pilihan. Ada alasan tersendiri mengapa So Ji Sub lebih memilih adegan ranjang ketimbang ciuman.



"Kenapa saya pilih bed scene? Karena saya pikir kalau dari awal bertemu lawan main sudah seperti itu, ini bisa untuk mempererat hubungan. Jadi lebih enak," kata So Ji Sub.



Mendengar jawaban So Ji Sub, penonton langsung bersorak histeris. So Ji Sub pun tertawa melihat reaksi penonton. Lucunya, So Ji Sub malah semakin menggoda penonton yang heboh.



"Kalian semua memikirkan apa?" celoteh So Ji Sub sambil tersenyum. Sorakan penonton bertambah ramai hingga So Ji Sub akhirnya berusaha menenangkan mereka. "Tapi saya tidak banyak adegan ranjang seperti itu. Jadi jangan khawatir ya," tutur So Ji Sub.



Selain adegan ranjang, So Ji Sub juga mengungkapkan berbagai hal yang lebih ia suka. So Ji Sub mengaku menyukai anak-anak, tetapi membenci kecoa.



Fan meeting persembahan Mecimapro ini terasa spesial bagi So Ji Sub dan fans Indonesia. Pasalnya, ini merupakan kedatangan pertama So Ji Sub ke Indonesia. Fan meeting 'TWENTY: The Moment in Jakarta' juga menjadi perayaan 20 tahun karir So Ji Sub di dunia hiburan.



