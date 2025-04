TEMPO.CO, Jakarta - Film ke-8 Fast and Furious dipastikan akan tayang dengan judul The Fate of the Furious. Film yang disutradarai F. Gary Gray ini mulai ditayangkan di bisokop pada 14 April 2017. Terlepas dari pemilihan judul yang berbeda, film yang dibintangi Vin Diesel dan The Rock ini juga menghadirkan banyak kejutan.



Dalam trailer yang dirilis Universal Pictures, diceritakan Dominic Toretto (Vin Diesel) dihadapkan dengan kemunculan seorang wanita misterius (Charlize Theron) yang membuatnya (kembali) terjerumus ke dalam dunia hitam. Hal ini membuat rekan-rekan seperjuangannya terpaksa harus menghadapi ujian berupa balapan maut yang bertempat di Kuba, New York, hingga daratan es di Laut Barents demi mengembalikan Dom.



Dalam pembuatan film ini, Vin Diesel dan Dwayne‘The Rock’ Johnson dikabarkan terlibat konflik saat di lokasi syuting. Apakah konflik itu benar terjadi, atau hanya sebagai gimmick yang dibuat serupa dengan poster yang menunjukan foto Vin Diesel dan The Rock berdiri berjauhan dan menundukkan kepala, masih menjadi rahasia sampai film ini dirilis.



Selain keterlibatan aktris sekelas Charlize Theron, Jason Statham yang berperan antagonis dalam Fast and Furious 7 juga akan tampil kembali. Demikian pula bintang-bintang seperti Micelle Rodriguez, Michael Forrtell, Chris Morgan, dan Neal H. Morit.



Satu hal yang mengejutkan, Paul Walker akan muncul lagi dalam film ini. Seperti diketahui, ia sudah meninggal dalam kecelakaan tunggal 2013 silam. Pada film ke-7, sebagian kemunculannya sudah disiasati dalam bentuk digital.



TABLOIDBINTANG.COM