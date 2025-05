Di Film Ini, Fauzi Baadila Berperan Dokter Hanya 5 Detik

TEMPO.CO, Jakarta - Fauzi Baadila mendapat kesempatan untuk memerankan dokter dalam film terbarunya, I Am Hope. Sayangnya, adegannya hanya diputar selama 5 detik.



"Rada ngambek, sih, 'kok dipotong?'," kata Fauzi saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa, 9 Februari 2016, seusai premier I Am Hope. "Memang rada pendek, tapi ya mau gimana, kan kalau di film enggak boleh egois, memang diambil tergantung kebutuhan," tuturnya.



Meski mendapat jatah 5 detik, Fauzi mengaku sebetulnya adengan itu berdurasi cukup panjang. "Sebetulnya scene-nya cukup panjang, cuma gara-gara kebutuhan gambar, durasi, jadi memang perlu dipotong-potong," kata aktor yang biasa disapa Ozi ini.



Pemeran dalam film Dibalik 98 ini menuturkan, demi perannya, Ozi melakukan proses syuting selama 12 jam. Belum lagi ia membutuhkan waktu yang agak lama untuk mendalami karakter. "Mendalami karakternya butuh waktu 2 minggu, cuma hasilnya enggak kelihatan karena kan potongannya banyak," ucapnya.



I Am Hope merupakan film tentang gadis yang menderita kanker paru-paru, tapi masih semangat menjalani hidup demi meraih mimpinya. Tak hanya melibatkan Fauzi Baadila, film ini juga dibintangi beberapa selebriti papan atas, seperti Ine Febrianti, Tio Pakusadewo, Ray Sahetapy, dan Fachri Albar.



DINI TEJA