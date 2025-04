Di Film Terakhirnya, Park Seo Joon akan Menunjukkan Sisi Maskulin

TEMPO.CO, Jakarta - Fight for My Way adalah drama yang menceritakan kisah remaja yang berusaha mengejar cita-citanya. Park Seo Joon, 28 tahun, memerankan remaja bernama Go Dong dalam film itu.

Dalam drama Fight for My Way, Park Seo Joon dituntun untuk memerankan sosok atlet bela diri secara akurat. Park Seo Joon bahkan benar-benar menghadiri pertandingan bela diri dan menerima pelatihan langsung dari atlet Road RC.

Mengapa hal tersebut menarik untuk disaksikan? Jika Anda termasuk penggemar berat drama Korea, Anda pasti mengenal sosok Park Seo Joon lewat drama Kill Me, Heal Me sebagai seorang novelis bernama Oh Ri On atau editor majalah mode bernama Ji Sung Joon dalam drama She Was Pretty. Peran barunya kali ini sangat berbeda dengan sebelumnyayang menampilkan sosok berpakaian rapi, banyak uang, tidak perlu bekerja keras.



Alasan kedua, Park Seo Joon tidak hanya menampilkan sisi romantis saja namun juga sisi lain yang tidak pernah Anda jumpai dalam drama sebelumnya. Dia akan memainkan karakter yang penuh energi, riang, sekaligus romantis. Ia juga berhasil menunjukkan sisi jantannya lewat teknik-teknik bela diri yang ditampilkan.



Terakhir, Park Seo Joon dikenal sebagai chemistry king oleh lawan mainnya. Park Seo Joon selalu berhasil menunjukkan chemistry yang kuat terhadap setiap lawan mainnya, baik laki-laki maupun perempuan.

Nama-nama besar dalam industri drama dan film Korea Selatan seperti Hwang Jung Eum, Go Jun Hee, Han Hyo Joo, Ji Sung hingga Choi Siwon membenarkan hal tersebut.

SOOMPI | ESKANISA RAMADIANI