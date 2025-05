Di Golden Globe 2017, Emma Stone Kalahkan Meryl Streep

TEMPO.CO, Los Angeles - Jakarta: Aktris Emma Stone berhasil meraih penghargaan sebagai Aktris Terbaik dalam film musikal atau komedi di ajang penghargaan Golden Globe 2017. Penghargaan ini ia raih berkat aktingnya dalam film La La Land.

Prestasi Emma Stone dalam film yang disutradarai oleh Damien Chazelle ini patut diacungi jempol. Pasalnya lawan main Andrew Garfield dalam film The Amazing Spider-Man ini berhasil mengalahkan aktris senior Meryl Streep. "Ini film bagi pemimpi. Aku rasa harapan dan kreatifitas adalah dua hal yang sangat penting di dunia ini," katanya saat menerima penghargaan di Los Angeles, Ahad, 8 Januari 2017 waktu setempat seperti dikutip Vanity Fair.

Selain Emma Stone, La La Land juga mendapatkan 6 penghargaan lainnya mulai dari Aktor Terbaik yang dimenangkan oleh Ryan Gosling, Best Original Score, Best Screenplay, Best Picture, Best Director dan Best Original Song.

Stone memulai debut aktingnya melalui film Superbad pada 2007. Namun namanya mulai melambung saat dia bermain dalam film Easy A pada 2010. Easy A Juga menghantarkannya menjadi salah satu nomine pada ajang Golden Globe.

Tahun ini, aktingnya sebagai Mia dalam La La Land menghantarkannya sebagai Aktris Terbaik dalam ajang Golden Globe 2017. Malam itu, pemilik nama lengkap Emily Jean Stone ini berhasil mengalahkan aktris papan atas lainnya seperti Annette Bening, Lily Collins, Hailee Steinfeld dan aktris senior Meryl Streep. *



DINI TEJA