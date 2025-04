Di Java Jazz, Sergio Mendes Sapa dengan Bahasa Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Sergio Mendez, musisi jazz asal Brazil, mengisi panggung Java Jazz Festival 2017. Seperti tahun sebelumnya, Mendes berhasil "membius" pengunjung Java Jazz Festival.



Tak hanya berhasil membuat para penonton menari bersama, Mendez, peraih Piala Grammy Awars 1993 untuk Best World Album ini, juga menyapa penonton dengan bahasa Indonesia. "Selamat malam. Saya senang berada di sini. Apakah kalian siap?" kata Mendez di Jiexpo Kemayoran, Sabtu, 4 Maret 2017.



Sapaan pria bernama lengkap Sergio Santos Mendes ini disambut riuh penonton yang saat itu memadati venue. "Sayangnya, hanya itu yang saya bisa katakan dalam bahasa Indonesia," kata Mendez.



Mendez juga sedikit mengulas perjalanan kariernya. "Melihat ke belakang, di awal karier saya pada 1966, ini lagu pertama saya dari Brazil menuju dunia," kata Mendez sambil melanjutkan lagu Ipanema.



Malam itu, pria yang sudah aktif bermusik sejak 1961 ini juga memainkan sejumlah musik andalannya mulai Maghdalenna, Pretty World, Milagre, Samba da Minha, hingga Waters of March, yang membuat penonton hanyut dalam lantunan yang lembut.



Java Jazz Festival 2017 bukan festival Java Jazz pertama yang ia datangi. Mendes mengaku senang dan merasa terhormat bisa kembali ke festival tingkat dunia ini. "Anyway, saya senang berada di sini. Terima kasih sudah mengundang saya tampil di Java Jazz Festival," kata Mendez.



DINI TEJA