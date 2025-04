Di Tengah Persiapan Menikah, Song Joong Ki Sibuk Pramosi Film

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor asal Korea Selatan berusia 31 tahun, Song Joong Ki yang dikabarkan akan menikah dengan pujaan hati sekaligus lawan main dalam drama terpopuler 2016, Descendants of the Sun, Song Hye Kyo Oktober mendatang, saat ini tengah disibukkan dengan jadwal promosi film terbarunya berjudul The Battleship Island.



2 Juli, poster individu masing-masing pemain The Battleship Island resmi dirilis. Song Joong Ki tentu tidak sendiri, dirinya ditemani dengan aktor kawakan lain seperti So Ji Sub, Hwang Jung Min hingga Lee Jung Hyun.



Film yang disutradarai oleh Ryu Seung Wan yang juga sempat menyutradarai film Veteran dan Berlin tersebut bercerita tentang perjuangan penduduk Korea yang menjadi pekerja paksa di Pulau Hashima, Jepang selama masa Perang Dunia ke-2. Para pekerja paksa tersebut mempertaruhkan hidupnya untuk dapat melarikan diri dari Battleship Island atau yang juga dikenal dengan nama Pulau Hashima. Song Joog Ki adalah salah satu pemeran pekerja paksa itu.



Dalam posternya, Hwang Jung Min yang memerankan tokoh Lee Kang Ok, seorang ayah yang berusaha mengeluarkan anaknya dari pulau tersebut berkata, “Aku tidak berharap dapat pergi dari sini, tapi biarkan anakku, So Hee pergi.”



Poster individu yang menampilkan aktor kawakan lain, So Ji Sub sebagai Choi Chil Sung dihias dengan kalimat, “Aku akan memastikan semua orang Korea menaiki kapal tersebut.”



Song Joong Ki memerankan tokoh Park Moo Young, seorang tentara dari Korea yang menyusup ke dalam pulau sebagai pekerja paksa untuk menjalankan misi penting berkata, “Kita akan keluar dari sini, kita semua.” dalam posternya. Film perang yang rencananya akan ditayangkan di Korea Selatan pada 26 Juli mendatang waktu setempat dikabarkan laku terjual di 113 negara, termasuk Jepang, Hongkong, Singapura, Thailand dan Perancis.



SOOMPI | ESKANISA RAMADIANI