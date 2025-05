Dian Sastro Calon Aktris Terpuji Festival Film Bandung 2015

TEMPO.CO, Jakarta - Dian Sastrowardoyo bersaing dengan empat pemain film muda sebagai penerima penghargaan Pemeran Utama Wanita Terpuji dalam Festival Film Bandung 2015 di area Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Bandung, pada Sabtu malam, 12 September 2015. Dian yang membintangi film berjudul 7 Hari 24 Jam, punya pesaing Dewi Irawan, Laudya Cynthia Bella, Laura Basuki, dan Nirina Zubir.



Dewi Irawan aktris di fim Tabula Rasa, dan Laudya Cynthia Bella membintangi film Surga yang Tak Dirindukan. Adapun Laura Basuki mencuri perhatian regu pengamat Forum Film Bandung di film Love and Faith, begitu pula Nirina Zubir pada film berjudul 99% Muhrim: Get Married 5. “Semuanya aktris muda, dan kemampuannya meningkat dibanding film sebelumnya,” kata Ketua Pengamatan Film dari Forum Film Bandung, Rosyid E. Abby, Sabtu, 12 September 2015.



Khusus film pada penghargaan tahunan yang ke-28 kalinya ini, Forum Film Bandung membuat 11 kategori. Total film Indonesia di bioskop yang dinilai sebanyak 117 judul. Semua regu pengamat Forum Film Bandung menilainya per 1 Agustus 2014 hingga 31 Juli 2015.



Calon Film Terpuji yakni 2014: Siapa di Atas Presiden, Guru Bangsa Tjokroaminoto, Toba Dreams, Pendekar Tongkat Emas, dan Surga yang Tak Dirindukan. Adapun calon aktor terpuji yaitu, Chicco Jerikho (Filosofi Kopi The Movie), Deddy Sutomo (Mencari Hilal), Reza Rahadian (Guru Bangsa Tjokroaminoto), Rio Dewanto (Love and Faith), serta Vino G. Bastian (Toba Dreams).



Penghargaan Sutradara Film Terpuji akan diberikan diantara 5 orang calon, yakni Angga Dwi Mas Sasongko (Filosofi Kopi The Movie), Benni Setiawan (Toba Dreams), Garin Nugroho (Guru Bangsa Tjokroaminoto), Ifa Isfansyah (Pendekar Tongkat Emas), dan Rahabi Mandra serta Hanung Brahmantyo (2014: Siapa di Atas Presiden).



Selain itu penghargaan Terpuji di bidang film Indonesia, bakal diberikan untuk penulis skenario, penata musik, penata kamera, penyunting film, juga penata artistik. Di deretan calon Pemeran Pembantu Pria Terpuji yakni Boris Bokir, Donny Alamsyah, Oka Antara, Ray Sahetapi, serta Yayu Unru. Adapun calon Pemeran Pembantu Wanita Terpuji, ada Acha Septriasa, Atiqah Hasiholan, Christine Hakim, Prisia Nasution, dan raline Shah.



ANWAR SISWADI