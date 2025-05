Dian Sastro Gelisah Saat Terima Naskah AADC 2?

TEMPO.CO, Jakarta - Film Ada Apa Dengan Cinta? (AADC?) yang meraup kesuksesan gemilang pada 2002 akan dibuat sekuelnya. Aktris Dian Sastrowardoyo, yang berperan sebagai Cinta, tidak kuasa menahan gembira sekaligus gugup saat menerima naskah AADC? 2.



Dian meluapkan kegembiraanya dengan memfoto sampul naskah itu dan membagikan foto itu ke akun Instagram miliknya, @theRealDisast, Kamis, 30 Juli 2015.



"I'm all jittery inside.... gathering my courage to open the first page," tulis Dian pada captionfoto tersebut. Dian mengatakan gelisah dan sedang mengumpulkan keberanian untuk membuka halaman pertama.



"OMG OMG OMG this is really happening... Gilaaakkk penasaran paraaahhh...!!! here it goes...Bismillah #AADC2," tutur cucu mendiang penyair Subagio Sastrowardoyo ini.



Di sampul naskah tersebut tercantum nama Mira Lesmana dan Prima Rusdi sebagai penulis. Lalu, Riri Riza akan bertindak sebagai sutradaranya kali ini. Rencananya, AADC?2 memulai proses syutingnya setelah Lebaran 2015.



AADC? menceritakan Cinta, gadis SMA, yang jatuh cinta kepada pria misterius penyuka puisi, Rangga (Nicholas Saputra). Cerita AADC? berakhir saat Rangga meninggalkan Cinta karena harus melanjutkan sekolah ke Amerika Serikat. Namun Rangga berjanji akan kembali saat bulan purnama tiba di New York.



Film AADC?, yang disutradarai Rudi Soedjarwo, berhasil menjadi film paling sukses di tahunnya. Bahkan kritikus seni Yapi Tambayong pernah mengatakan, selain Petualangan Sherina, AADC? adalah penyelamat film bioskop Indonesia yang mengalami mati suri pada era 1990-an.



LUHUR TRI PAMBUDI