Dibintangi Bae Suzy: Sinopsis 7 a.m. Breakfast Meeting for the Heartbroken

PROSES syuting film 7 a.m. Breakfast Meeting for the Heartbroken telah rampung pada Maret 2025. Film yang diadaptasi dari novel karya Baek Young Ok ini mengangkat kisah tentang perpisahan dan orang-orang yang patah hati berusaha untuk sembuh dengan berbagi cerita di pertemuan sarapan pagi. Dibintangi oleh Bae Suzy, Lee Jin Uk, Yoo Ji Tae, dan Geum Sae Rok, film ini ini akan menyentuh emosi penonton dengan menggambarkan cinta dan perpisahan dalam suasana musim dingin, dikutip dari Soompi.

Sinopsis Film

Film 7 a.m. Breakfast Meeting for the Heartbroken ini bercerita tentang Sa Gang (Suzy) pramugari yang pernah menjalin hubungan percintaan dengan pilot Jeong Su (Yoo Ji Tae). Hubungan mereka berakhir karena perpisahan yang menyakitkan. Ji Hun (Lee Jin Uk) instruktur konsultan profesional juga merasakan perpisahan setelah berakhirnya hubungan panjang dengan kekasihnya Hyeon Jeong (Geum Sae Rok) yang merupakan seorang guru, dikutip dari Asian Wiki.

Sa Gang dan Ji Hun bersama beberapa orang yang juga mengalami patah hati menghadiri perkumpulan sarapan pukul 7 pagi untuk berbagi cerita dan meredakan rasa sakit mereka. Di sana, mereka saling bertukar kenangan perpisahan yang membawa mereka untuk membuka hati dan berusaha untuk sembuh dari luka hati masing-masing.

Meskipun memiliki alasan dan kisah yang berbeda mereka menemukan kenyamanan dalam berbagi pengalaman dan perasaan. Melalui proses ini, mereka belajar menerima kenyataan, berdamai dengan perasaan, dan mencari cara untuk melanjutkan hidup.

Film ini menggambarkan perasaan patah hati yang menyakitkan. Adapun pesan film ini menemukan penghiburan melalui persahabatan dan berbagi dengan orang lain yang merasakan hal sama. Film ini ingin menyampaikan bahwa patah hati merupakan awal dari perjalanan penyembuhan yang penuh dengan perasaan dan refleksi.

Jadwal Tayang

7 a.m. Breakfast Meeting for the Heartbroken direncanakan akan tayang pada separuh kedua 2025. Proses setelah produksi saat ini sedang berlangsung dan diharapkan dapat menghasilkan film yang memberikan kenyamanan bagi penontonnya.

Suzy yang berperan sebagai Sa Gang mengungkapkan kebahagiaan dia bisa bekerja dengan sutradara Lim Sun Ae dan para pemeran lainnya. “Sama seperti saya merasakan kenyamanan saat memerankan Sa Gang. Saya berharap penonton juga menemukan kehangatan dan penghiburan melalui film ini,” katanya dikutip dari All Kpop.

Adapun Lee Jin Uk berharap bahwa film ini membawa kenyamanan dan empati kepada penonton yang tengah berjuang pulih dari patah hati. “Saat memerankan Ji Hoon, saya bekerja keras untuk menyampaikan emosi seseorang ketika putus cinta. Saya berharap penonton akan merasakan empati dan kenyamanan yang hangat,” kata Lee Jin Uk.

Sutradara Lim Sun Ae juga merasa puas dengan hasil produksi film ini. “Terima kasih kepada para pemeran dan kru yang telah bekerja keras. Berkat mereka kami bisa menyelesaikan produksi dengan lancar. Saya akan berusaha sebaik mungkin dalam tahap setelah produksi agar film ini bisa menjadi karya yang dapat dinikmati oleh penonton,” ucapnya.

