Dibintangi Tom Hiddleston: Sinopsis Film The Life of Chuck

Film The Life of Chuck mengisahkan perjalanan hidup pria bernama Charles Chuck Krantz yang diperankan oleh Tom Hiddleston , akan dirilis di bioskop oleh Neon pada 6 Juni 2025. Neon baru-baru ini membagikan poster teaser. Poster teaser baru ini adaptasi Stephen King terbaru karya Mike Flanagan, The Life of Chuck yang diunggah di Instagram @neonrated pada Selasa, 12 Maret 2025.

Kisah The Life of Chuck awalnya diterbitkan sebagai salah satu dari empat novel pendek yang termasuk dalam koleksi If It Bleeds karya King tahun 2020. Novel pendek ini menceritakan kisah hidup Charles Chuck Krantz dalam tiga bagian dalam urutan kronologis terbalik, yang berarti dimulai dengan Babak Tiga, dan masing-masing dinarasikan oleh Nick Offerman.

Sinopsis The Life of Chuck

Dikutip dari situs web Toronto International Film Festival, lewat The Life of Chuck, Mike Flanagan mengambil jalur berbeda dari gaya horor khasnya untuk mengeksplorasi sisi lain dari Stephen King dalam adaptasi yang mencerminkan semangat karyanya yang optimistis. Film ini menggambarkan dunia yang terasa seperti akan berakhir. Semua orang mengucapkan selamat tinggal kepada Chuck dan menimbulkan pertanyaan mengenai sosok tersebut.