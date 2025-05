Dicari, Anak-anak untuk Pentas The Sound of Music

Jakarta—Teater musikal The Sound of Music, akan dipentaskan di Ciputra Artpreneur Theatre, Jakarta, Oktober mendatang. Yang menarik, pertunjukan yang digarap oleh komposer dan produser kenamaan Andrew Lloyd Webber bersama David Ian ini memberikan kesempatan bagi anak-anak Indonesia untuk ikut serta berakting dalam pertunjukan ini.



“Ada dua karakter anak-anak yang akan dicari, yaitu Frederich dan Louisa,” ujar Regina Novalita, Public Relation and Promotion Sorak Gemilang Entertainment yang membawa pertunjukan ini ke Jakarta, ketika ditemui usai konferensi pers di Skenoo Hall, Senin, 8 Juni 2015.



Untuk karakter Frederich, dicari anak lelaki berusia 14 tahun dengan tinggi badan 152,5 sentimeter yang dapat bernyanyi, menguasai nada dan memiliki karakter suara bulat. Sementara untuk Louisa, dicari anak perempuan berumur 13 tahun dengan tinggi 150 sentimeter yang postur tubuhnya belum terlihat memasuki masa pubertas.



Untuk mengikuti audisi, peserta perlu mendaftar lewat situs resmi pertunjukan ini di soundofmusicjkt.com, serta mengikuti audisi awal pada 22-24 Juni 2015. Regina menyebut pendaftaran audisi ini telah dibuka sejak seminggu kemarin, dan mendapat respon yang cukup bagus. “Sudah ada sekitar 100 anak yang mendaftar,” ujarnya. Peserta yang terpilih akan dilatih di Jakarta, dan akan mengikuti latihan gabungan dengan seluruh pemain di Guangzhou, Cina.



The Sound of Music, adalah pertunjukan musikal yang dirilis tahun 1959, yang musiknya dibuat oleh Richard Rodgers, serta lirik Oscar Hammerstein II. Teater musikal ini diangkat dari biografi Maria von Trapp, yang menyentuh hidup tujuh anak Kapten von Trapp yang ibunya baru saja meninggal dunia, lewat musik. Pertunjukan ini mengilhami film klasik peraih Oscar berjudul serupa yang dibintangi Julie Andrews dan telah berkali-kali diangkat kembali ke atas panggung teater, salah satunya oleh Andrew Lloyd Webber sejak 2006 lalu.



Teater musikal ini telah menghasilkan sejumlah lagu ikonik, seperti Do-Re-Mi, The Sound of Music, dan Edelweiss. Pementasan di Jakarta sendiri akan digelar sebanyak delapan kali, dengan harga tiket mulai dari Rp 720 ribu hingga Rp 3,7 juta.



RATNANING ASIH